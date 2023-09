Simon Gachet conquista la pole position a Valencia

Dopo il perfetto clima di fine estate spagnola di ieri a Valencia, gli dei del tempo hanno colpito di nuovo con la pioggia domenica. Per questo motivo, le qualifiche si sono svolte nuovamente in un'unica sessione e non sono state suddivise in due segmenti come previsto. Durante la sessione, la pista si è asciugata sempre di più ed è diventata di conseguenza più veloce.

Di conseguenza, il pilota del Sainteloc Racing Simon Gachet ha ottenuto il miglior tempo all'ultimo giro. A bordo dell'Audi, che condivide con il connazionale Paul Evrard, il francese ha percorso il circuito in 1:42.355 minuti.

Il secondo posto è andato all'eroe locale Albert Costa. Lo spagnolo ha ottenuto un distacco di 0,230 secondi dal miglior tempo con la Ferrari 296 GT3 dell'Emil Frey Racing. Costa condivide la vettura con il pilota del DTM Thierry Vermeulen.

Maxime Martin ha completato le prime tre posizioni con la BMW M4 GT3 del WRT, che condivide con il nove volte campione del mondo di motociclismo Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo di motociclismo ha quindi un'altra possibilità di ottenere un risultato di rilievo nella GT World Challenge Europe Sprint Cup!

Dopo circa otto minuti la sessione è stata interrotta. Nicola Marinangeli, con la Ferrari 296 GT3 di AF Corse, è andato in testacoda nella ghiaia ed è stato necessario recuperarlo.

Risultato (Top 10):

1° Paul Evrard/Simon Gachet - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3

2° Thierry Vermeulen/Albert Costa - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

3° Valentino Rossi/Maxime Martin - WRT - BMW M4 GT3

4° Alex Arkin Aka/Lorenzo Patrese - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

5° Baptiste Moulin/Marcus Paverud - VSR - Lamborghini Hurácan GT3

6° Yuki Nemoto/Maximilian Paul - VSR - Lamborghini Hurácan GT3

7° Jordan Love/Alain Valente - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

8° Alberto di Folco/Aurélien Panis - Boutsen VDS - Audi R8 LMS GT3

9° Erwan Bastard/Patric Niederhauser - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3

10 - Ricardo Feller/Mattia Drudi - Tresor Orange 1 - Audi R8 LMS GT3