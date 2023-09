Mikhalchik felicita a Alt por su título IDM Superbike

Ilya Mikhalchik había subido al podio del Campeonato del Mundo de Resistencia en las 24 Horas de Le Castellet el fin de semana anterior con sus compañeros, entre ellos Markus Reiterberger, y tuvo que acostumbrarse de nuevo a su BMW en versión IDM primero en Hockenheim. "Ya hay una diferencia entre la BMW del EWC y la versión IDM", explica el tricampeón de IDM y tercero en el actual Campeonato del Mundo de Resistencia. "Aparte del nombre, las motos no tienen nada en común".

Pero eso no impidió al ucraniano asegurarse la última pole position del año. "Está bien", valoró después su actuación, "sobre todo porque no he podido entrenar aquí con antelación como la mayoría de los diez primeros pilotos. ¿Y en cuanto a mis teóricas opciones al título? Me conformo con que gane otro. Aunque sería más feliz si me lo llevara yo".

En la Carrera 1, Mikhalchik y el equipo BCC-alpha-Van Zon-BMW demostraron ser unos astutos estrategas. Mientras los rivales de delante se complicaban la vida con algunas maniobras alocadas, el piloto de BMW se lo tomó con calma. Colocó hábilmente sus maniobras de adelantamiento al final de la carrera y se aseguró así la primera victoria del día. Con ello, se hizo con la sexta victoria de la temporada, ninguna más en el IDM Superbike 2023, y pudo mantener sus opciones puramente matemáticas al título hasta la realmente última carrera. Pero las posibilidades eran manejables.

La historia del título se acabó tras unos pocos metros en la segunda carrera. Mientras que el procedimiento de parrilla invertida significaba que su rival más acérrimo en la lucha por el título, Florian Alt, comenzaba la segunda carrera desde la primera posición de parrilla, Mikhalchik tuvo que salir desde la novena plaza. Salió 18º en la primera vuelta. Con mucho esfuerzo remontó hasta la 6ª plaza y un quinto puesto le bastó a Alt para ganar el título. "Tuve un problema con el freno", describió Mikhalchik, "y duró casi toda la carrera. No pude hacer mucho al respecto. En las curvas intenté rodar con el estilo de pilotaje de 600cc. Sin el problema, podría haber ganado la segunda carrera del día. No estoy tan decepcionado por el título. Este año he tenido un poco de mala suerte. Pero he remontado tras un comienzo de temporada difícil y lo he ganado casi todo. Gracias a BMW y a mi equipo, han trabajado muy duro".

Clasificación final IDM Superbike 2023 después de 14 carreras

1º Florian Alt (D/Honda) 221 puntos

2º Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 puntos

3º Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 puntos

4º Hannes Soomer (EST/Honda) 185 puntos

5º Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 puntos

6º Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 puntos

7º Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 puntos

8º Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 puntos

9º Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 puntos

10º Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 puntos

11º Max Schmidt (D/BMW) 83 puntos

12º Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 puntos

13º Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 puntos

14º Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 puntos

15º Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 puntos