IDM Hockenheim: Superbike-Entscheidung vertagt

Ilya Mikhalchik macht alles richtig und holt 25 Punkte. Hinter ihm kommem Toni Finsterbusch und Hannes Soomer im Ziel an. Florian Alt Vierter. Damit kommt alles auf das letzte Rennen an. Mikhalchik oder Alt?

Der Start der IDM Superbike verzögerte sich um einige Minuten. Denn der Hubschrauber musste erst noch starten. Im vorangegangenen Rennen der Pro Superstock 1000 war der Gastfahrer Oleg Pawelec schwer gestürzt und musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus transportiert werden. Unterdessen gewann sein jüngerer Bruder Milan das Rennen in bestechender Manier. Der 16-jährige BMW-Pilot hätte es mit seiner Trainingszeit auch in die Top Ten der IDM Superbike.

Anschließend galt die volle Konzentration wieder der IDM Superbike, wo sich die Titelentscheidung am IDM-Horizont abzeichnete. Während Florian Alt von Startplatz 5 ins Rennen ging, durfte Ilya Mikhalchik von Startplatz 1 losballern und hatte als Glücksbringer seine extra aus Kiew angereiste Mutter als Grid-Girl engagiert.

Den besten Start hatte zwar Mikhalchik, doch Hannes Soomer machte gleich Druck und versuchte sich ebenfalls in Sachen Führungsarbeit. Auf P1 beendete der Este Runde 1. Dahinter Mikhalchik, Toni Finsterbusch, Patrick Hobelsberger, Philipp Steinmayr und Bastien Mackels. Alt befand sich miz Platz 7 mitten im Getümmel. In der dritten Runde zeigte sich Finsterbusch auf Rang 1. Gemeinsam hatten die ersten Vier bereits über eine Sekunde Vorsprung herausgefahren. Alt hatte sich tapfer durchgewurschtelt und hatte die Spitze der Verfolgertruppe übernommen. Mit Jan-Ole Jähnig im Schlepptau. Dahinter klaffte bereits die nächste Ein-Sekunden-Lücke.

Während sich Mikhalchik das wilde Treiben der Top-Drei vom vierten Platz aus anschaute, gab Alt seiner Honda die Sporen und verkürzte den Abstand zur Spitze scheibchenweise. Nach wie vor mit Jähnig im Gepäck. Nach sieben Runden gönnten sich die Top-Piloten eine kleine Verschnaufpause und drehten gepflegte ihre Runden. Doch die Ruhe hielt nicht lange an. Zu dritt ging es in Richtung Motodrom, das Tempo ging entsprechend in den Keller. Jähnig stürzte hinter Alt und der war durch den Tumult an der Spitze ein Stück näher rangekommen. Sturz hiess es auch für Kamil Krzemien.

Hobelsberger vertat sich und strandete auf Rang 8. Mikhalchik schnappte sich bei noch sieben zu fahrenden Runden BMW-Kollege Finsterbusch. Auf den Rängen 3 und 4 folgten Soomer und Alt. Mikhalchik zog an der Spitze das Tempo am und setzte damit zum Schlussspurt an. Soomer fiel ein wenig zurück und Alt hielt sich aus den ganzen Scharmützeln raus und konnte auch Mackels auf Abstand halten. Somit war jeder für sich alleine unterwegs. Am Ende des Feldes stürzt in der Sachskurve Leon Franz.

Nach 18 Runden landete Mikhalchik mit einem cleveren Rennen auf Rang 1. Hinter ihm kamen Finsterbusch und Soomer an. Alt wurde Vierter und damit war die Titelentscheidung auf den Nachmittag vertagt.

IDM Superbike Rennen 1

1. Ilya Mikhalchik (UKR/BMW)

2. Toni Finsterbusch (D/BMW)

3. Hannes Soomer (EST/Honda)

4. Florian Alt (D/Honda)

5. Bastien Mackels (B/Yamaha)

6. Max Schmidt (D/BMW)

7. Patrick Hobelsberger (D/BMW)

8. Philipp Steinmayr (A/BMW)7

9. Colin Velthuizen (NL/BMW)

10. Vladimir Leonov (D/Yamaha)

11. Bálint Kovács (HUN/BMW)

12. Leandro Mercado (ARG/Kawasaki)

13. Daniel Kartheininger (D/Yamaha)

14. Rob Hartog (NL/Yamaha)

15. Daniel Rubin (D/Yamaha)