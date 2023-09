Mikhalchik félicite Alt pour son titre en IDM Superbike

Ilya Mikhalchik est monté sur le podium du championnat du monde d'endurance avec ses collègues, dont Markus Reiterberger, lors des 24 heures du Castellet l'avant-dernier week-end et a dû se réhabituer à sa BMW en version IDM à Hockenheim. "Il y a déjà une différence entre la BMW EWC et la version IDM", explique le triple champion IDM et troisième de l'actuel championnat du monde d'endurance. "Hormis le nom, les motos n'ont rien en commun".

Cela n'a pas empêché l'Ukrainien de s'assurer la dernière pole position de l'année. "C'est déjà bien", a-t-il ensuite jugé sa performance, "surtout parce que je n'ai pas pu m'entraîner ici en amont comme la plupart des pilotes du top 10. Et en ce qui concerne mes chances théoriques de titre ? Je suis heureux si quelqu'un d'autre remporte le titre. Mais je serais encore plus heureux si c'était moi qui le remportais".

Lors de la course 1, Mikhalchik et l'équipe BCC-alpha-Van Zon-BMW se sont révélés être de fins tacticiens. En effet, alors que les concurrents de tête se rendaient la vie difficile avec des manœuvres parfois sauvages, le pilote BMW a d'abord regardé les choses en face. Il a habilement placé ses manœuvres de dépassement en fin de course et s'est ainsi assuré la première victoire de la journée. Il a ainsi remporté sa sixième victoire de la saison, aucune autre ne devant être réalisée en IDM Superbike 2023, et a pu maintenir ses chances de titre purement mathématiques jusqu'à la vraiment toute dernière course. Mais ces chances étaient limitées.

L'histoire du titre s'est terminée après quelques mètres seulement lors de la deuxième course. Alors que son concurrent le plus sérieux dans la lutte pour le titre, Florian Alt, s'est élancé depuis la première place sur la grille de départ, Mikhalchik a dû partir de la neuvième place. Il est revenu du premier tour à la 18e place. Au prix d'un travail acharné, il est remonté à la 6e place et une cinquième place a suffi à Alt pour remporter le titre. "J'ai eu un problème avec les freins", a expliqué Mikhalchik, "et ce pendant presque toute la distance. Je ne pouvais pas faire grand-chose. Dans les coins, j'ai essayé de faire le tour en 600. Sans ce problème, j'aurais pu remporter la deuxième victoire du jour. Je ne suis pas si déçu par le titre. Cette année, il y a eu un peu de malchance. Mais je suis revenu après un début de saison difficile et j'ai presque tout gagné. Merci à BMW et à mon équipe, ils ont vraiment travaillé dur".

Classement final de l'IDM Superbike 2023 après 14 courses

1. Florian Alt (D/Honda) 221 points

2. Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 points

3. Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 points

4. Hannes Soomer (EST/Honda) 185 points

5. Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 points

6. Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 points

7. Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 points

8. Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 points

9. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 points

10. Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 points

11. Max Schmidt (D/BMW) 83 points

12. Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 points

13. Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 points

14. Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 points

15. Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 points.