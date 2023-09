Mikhalchik si congratula con Alt per il titolo IDM Superbike

Ilya Mikhalchik era salito sul podio del Campionato Mondiale Endurance alla 24 Ore di Le Castellet lo scorso fine settimana insieme ai suoi colleghi, tra cui Markus Reiterberger, e ha dovuto riabituarsi alla sua BMW in assetto IDM prima di Hockenheim. "C'è già una differenza tra la BMW EWC e la versione IDM", spiega il tre volte campione IDM e terzo nell'attuale Campionato del Mondo Endurance. "A parte il nome, le moto non hanno nulla in comune".

Ma questo non ha impedito all'ucraino di assicurarsi l'ultima pole position dell'anno. "È una bella cosa", ha valutato in seguito la sua prestazione, "soprattutto perché non ho potuto allenarmi qui in anticipo come la maggior parte dei primi dieci piloti. E per quanto riguarda le mie teoriche possibilità di titolo? Sono contento se qualcun altro vince il titolo. Ma sarei ancora più felice se lo vincessi io".

In Gara 1, Mikhalchik e il team BCC-alpha-Van Zon-BMW hanno dimostrato di essere dei tattici accorti. Infatti, mentre i concorrenti in testa si complicavano la vita con manovre azzardate, il pilota della BMW se l'è presa comoda. Ha piazzato abilmente le sue manovre di sorpasso alla fine della gara, assicurandosi così la prima vittoria della giornata. In questo modo, ha conquistato la sesta vittoria della stagione, nessuna delle quali sarebbe arrivata nella Superbike IDM 2023, ed è riuscito a mantenere le sue possibilità di titolo puramente matematico fino all'ultima gara. Ma le possibilità erano gestibili.

La storia del titolo è finita dopo pochi metri nella seconda gara. Mentre la procedura di griglia inversa ha fatto sì che il suo rivale più agguerrito nella lotta per il titolo, Florian Alt, iniziasse la seconda gara dalla prima posizione in griglia, Mikhalchik è dovuto partire dal 9° posto. Ha rimontato dal primo giro al 18° posto. Ha faticato a risalire fino al 6° posto e un quinto posto è stato sufficiente ad Alt per vincere il titolo. "Ho avuto un problema ai freni", racconta Mikhalchik, "che è durato quasi tutto il percorso. Non ho potuto fare molto. Nelle curve ho cercato di girare con lo stile di guida delle 600cc. Senza questo problema, avrei potuto vincere la seconda gara della giornata. Non sono deluso per il titolo. È stata solo un po' di sfortuna quest'anno. Ma sono tornato dopo un inizio di stagione difficile e ho vinto quasi tutto. Grazie a BMW e al mio team, che hanno lavorato molto duramente".

Classifica finale IDM Superbike 2023 dopo 14 gare

1° Florian Alt (D/Honda) 221 punti

2° Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 punti

3° Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 punti

4° Hannes Soomer (EST/Honda) 185 punti

5° Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 punti

6° Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 punti

7° Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 punti

8° Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 punti

9° Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 punti

10° Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 punti

11° Max Schmidt (D/BMW) 83 punti

12° Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 punti

13° Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 punti

14° Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 punti

15° Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 punti