Mikhalchik felicita Alt pelo título IDM Superbike

Ilya Mikhalchik subiu ao pódio do Campeonato do Mundo de Resistência nas 24 Horas de Le Castellet no fim de semana anterior com os seus colegas, incluindo Markus Reiterberger, e teve de se habituar novamente ao seu BMW na versão IDM em Hockenheim. "Já existe uma diferença entre o BMW EWC e a versão IDM", explica o tricampeão IDM e terceiro no atual Campeonato do Mundo de Endurance. "Para além do nome, as motos não têm nada em comum".

Mas isso não impediu o ucraniano de garantir a última pole position do ano. "É bom", avaliou o seu desempenho depois, "especialmente porque não pude treinar aqui com antecedência, como a maioria dos dez melhores pilotos. E quanto às minhas hipóteses teóricas de título? Fico feliz se outra pessoa ganhar o título. Mas ficaria mais feliz se fosse eu a ganhá-lo".

Na Corrida 1, Mikhalchik e a equipa BCC-alpha-Van Zon-BMW provaram ser um tático astuto. Enquanto a concorrência na frente estava a dificultar a sua vida com algumas manobras loucas, o piloto da BMW não teve problemas. Colocou habilmente as suas manobras de ultrapassagem no final da corrida e garantiu assim a primeira vitória do dia. Com isto, conquistou a sexta vitória da época, nenhuma das quais viria no IDM Superbike 2023, e conseguiu manter as suas hipóteses de título puramente matemáticas até à última corrida. Mas as hipóteses eram manejáveis.

A história do título terminou após apenas alguns metros na segunda corrida. Enquanto o procedimento da grelha invertida significava que o seu mais feroz rival na luta pelo título, Florian Alt, começou a segunda corrida na primeira posição da grelha, Mikhalchik teve de partir do 9º lugar. Mikhalchik teve de arrancar do 9º lugar e regressou da primeira volta em 18º lugar. Trabalhou arduamente para chegar ao 6º lugar e um quinto lugar foi suficiente para Alt conquistar o título. "Tive um problema com o travão", descreveu Mikhalchik, "e durou quase toda a distância. Não pude fazer muito para o resolver. Nas curvas, tentei contornar a pista com o estilo de condução das 600cc. Sem o problema, poderia ter ganho a segunda corrida do dia. Não estou assim tão desiludido com o título. Foi apenas um pouco de azar este ano. Mas regressei depois de um início de época difícil e ganhei quase tudo. Obrigado à BMW e à minha equipa, que trabalharam muito bem."

Classificação final do IDM Superbike 2023 após 14 corridas

1º Florian Alt (D/Honda) 221 pontos

2º Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 pontos

3º Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 pontos

4º Hannes Soomer (EST/Honda) 185 pontos

5º Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 pontos

6º Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 pontos

7º Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 pontos

8º Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 pontos

9º Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 pontos

10º Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 pontos

11º Max Schmidt (D/BMW) 83 pontos

12º Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 pontos

13º Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 pontos

14º Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 pontos

15º Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 pontos