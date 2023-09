Ducati : Supermoto monocylindre sur le point d'entrer en production

On savait déjà que Ducati développait un moteur monocylindre. Un moteur high-tech qui fera ses débuts dans le châssis du supermotard et qui devrait concurrencer les modèles 690/701 de KTM et Husqvarna.

Ducati. Au cours des dernières décennies, l'entreprise du nord de l'Italie était surtout connue pour ses puissants moteurs V2. Ce n'est que ces dernières années qu'ils ont commencé à profiter de la gloire du MotoGP et ont commencé à remplacer leurs Twins les plus puissants par des moteurs V4, dont la forme originelle provient du bolide de Grand Prix Desmosedici de 2016.

Mais on a presque oublié que des modèles monocylindres ont également été fabriqués à Bologne pendant des décennies. Ducati veut renouer avec cette histoire à partir du printemps 2024 et prévoit pour cela une Supermoto équipée d'un moteur monocylindre nouvellement développé qui, selon les données d'homologation, devrait avoir une cylindrée de 659 cm3 - une nouvelle qui ne surprendra pas les lecteurs de SPEEDWEEK .

Visuellement, le modèle est l'Hypermotard 950 maison, de la partie avant habituelle jusqu'au double échappement underseat non moins typique, comme le prouvent les photos d'un prototype lors des derniers essais à Bologne. Hypermotard 659 est une désignation possible. L'orientation est donc un segment que KTM a actuellement pour lui seul avec la 690 SMC et dans lequel les Autrichiens ont obtenu pendant des années de véritables succès commerciaux dans plusieurs pays européens. Il est donc clair que la Supermoto monocylindre, ainsi que tous les autres dérivés qui suivront certainement à l'avenir, seront tout sauf des modèles d'entrée de gamme.

La raison en est, entre autres, le coût de développement et de production des moteurs monocylindres modernes et puissants. Il s'agit de concilier les vibrations et le silence de fonctionnement, les émissions sonores et les gaz d'échappement ainsi que des données de performance compétitives, ce qui a pour conséquence que chez KTM, le moteur de la 690 SMC est considéré comme plus cher à produire que celui des 790 et 890 Duke. Des conditions similaires devraient permettre à l'Hypermotard 659 d'atteindre des prix d'entrée supérieurs à ceux du Monster et de la gamme Scrambler.

En dehors de la cylindrée, les autres données de performance sont encore un secret bien gardé. On peut toutefois supposer qu'à Borgo Panigale, on ne se laissera pas faire et qu'on disputera à KTM le titre de moteur monocylindre le plus puissant produit en série, du moins jusqu'à la prochaine génération de la 690 SMC. Cela signifierait pour une puissance nominale de 75-80 ch.

En dehors de cela, des éléments de suspension Öhlins, des freins Brembo, une IMU à 6 axes, une instrumentation TFT et d'autres caractéristiques sont montés, qui sont pour l'instant plutôt réservés aux modèles haut de gamme et qui devraient souligner une fois de plus qu'il ne s'agit pas d'un modèle d'entrée de gamme bon marché dans la palette des Bolonais. La présentation est prévue entre la mi-novembre et la fin novembre 2023, le début de la vente devrait avoir lieu au printemps 2024.

Compte tenu des efforts de développement mentionnés, le moteur monocylindre devrait bientôt être utilisé sur d'autres modèles. Outre une Supermoto, une Enduro est probable. Pour l'instant, KTM refuse obstinément depuis des années de proposer une machine de voyage tout-terrain dans une tenue de rallye, bien que l'on puisse voir de telles transformations privées de la KTM 690 Enduro R et de sa sœur de marque Husqvarna 701 Enduro par dizaines lors d'événements pertinents comme le Hardalpi Tour ou le Bosnia Rally. Peut-être que Ducati profitera de l'occasion pour combler cette lacune.

Il est plus improbable qu'une moto de route monocylindre équipée du moteur 659 voie le jour ; de telles motos de différentes marques se sont toutes vendues lentement dans le passé et ont pour la plupart été abandonnées.