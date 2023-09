Ducati: la supermoto monocilindrica sta per entrare in produzione

Ducati. Negli ultimi decenni, gli italiani del nord sono stati conosciuti soprattutto per i potenti motori V2. Solo negli ultimi anni hanno iniziato a sfruttare la fama del MotoGP e hanno iniziato a sostituire i loro bicilindrici più potenti con motori V4, che nella loro forma originale provengono dal bolide da Gran Premio Desmosedici del 2016.

Tuttavia, il fatto che anche i modelli monocilindrici siano stati prodotti a Bologna per decenni è stato quasi dimenticato. Ducati vuole continuare questa storia a partire dalla primavera del 2024 e sta progettando una supermoto con un motore monocilindrico di nuova concezione che, secondo i dati di omologazione, avrà una cilindrata di 659 cc - nessuna sorpresa per i lettori di SPEEDWEEK.

Visivamente, il modello è la Hypermotard 950 di casa, dal familiare frontale al non meno tipico doppio scarico sottosella, come testimoniano le foto di un prototipo durante i recenti giri di prova a Bologna. La Hypermotard 659 è considerata una possibile denominazione. Si tratta quindi di un segmento che KTM ha attualmente a disposizione con la 690 SMC e nel quale gli austriaci hanno ottenuto da anni veri e propri successi di vendita in diversi Paesi europei. Questo fa anche capire che sia la monocilindrica Supermoto sia tutte le altre derivate che sicuramente seguiranno in futuro saranno tutt'altro che modelli entry-level.

Uno dei motivi è lo sforzo di sviluppo e produzione richiesto dai moderni e potenti motori monocilindrici. Occorre conciliare le vibrazioni e la fluidità, la rumorosità e le emissioni di scarico, nonché i dati relativi alle prestazioni della concorrenza; per KTM, ad esempio, il motore della 690 SMC è più costoso da produrre rispetto a quello delle 790 e 890 Duke. Condizioni simili dovrebbero garantire prezzi di ingresso per la Hypermotard 659 superiori a quelli del Monster e della gamma Scrambler.

A parte la cilindrata del motore, ulteriori dati sulle prestazioni sono ancora un segreto ben custodito. Tuttavia, si può ipotizzare che Borgo Panigale non sarà permissivo e sfiderà KTM per il titolo di motore monocilindrico più potente nella produzione di serie, almeno fino alla prossima generazione della 690 SMC. Ciò significa una potenza nominale di 75-80 CV.

Oltre a ciò, vengono montati elementi delle sospensioni Öhlins, freni Brembo, IMU a 6 assi, strumentazione TFT e altre caratteristiche che attualmente sono riservate ai modelli di fascia più alta e che dovrebbero sottolineare ancora una volta il fatto che non si tratta di un modello entry-level a basso prezzo della gamma bolognese. Ci aspettiamo che venga presentata a metà o fine novembre 2023 e che le vendite inizino nella successiva primavera del 2024.

Visto lo sforzo di sviluppo di cui sopra, il motore monocilindrico dovrebbe essere presto utilizzato in altri modelli. Oltre a una Supermoto, è probabile una Enduro. Per il momento, KTM si è ostinatamente rifiutata di offrire una moto da turismo fuoristrada in veste da rally, anche se tali conversioni private della KTM 690 Enduro R e della sorella Husqvarna 701 Enduro possono essere viste a decine in occasione di eventi importanti come l'Hardalpi Tour o il Rally di Bosnia. Forse Ducati coglierà l'occasione per colmare questa lacuna.

Più improbabile è una moto da strada monocilindrica con il motore 659; moto di questo tipo di diversi marchi hanno venduto poco in passato e sono per lo più fuori produzione.