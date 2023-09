Ducati: Supermoto monocilíndrica prestes a entrar em produção

Já se sabia que a Ducati estava a desenvolver um motor monocilíndrico. Um motor de alta tecnologia que irá estrear-se no chassis Supermoto e competir com os modelos 690/701 da KTM e Husqvarna.

Ducati. Nas últimas décadas, os italianos do norte eram conhecidos principalmente pelos potentes motores V2. Foi apenas nos últimos anos que começaram a usar a fama do MotoGP e começaram a substituir os seus gémeos mais potentes por motores V4, que na sua forma original vieram do bólide do Grande Prémio Desmosedici de 2016.

No entanto, o facto de os modelos monocilíndricos também terem sido fabricados em Bolonha durante décadas foi quase esquecido. A Ducati quer continuar esta história a partir da primavera de 2024 e está a planear uma supermoto com um motor monocilíndrico recentemente desenvolvido que, de acordo com os dados de homologação, terá uma cilindrada de 659 cc - nenhuma surpresa para os leitores da SPEEDWEEK.

Visualmente, a Hypermotard 950 é o modelo, desde a frente familiar até ao não menos típico escape duplo inferior, como evidenciado pelas fotos de um protótipo em testes recentes em Bolonha. A Hypermotard 659 é considerada uma designação possível. O impulso é, portanto, um segmento que a KTM tem atualmente para si mesma com a 690 SMC e no qual os austríacos alcançaram verdadeiros sucessos de vendas em vários países europeus durante anos. Isto também torna claro que tanto a Supermoto monocilíndrica como todas as outras derivadas que certamente se seguirão no futuro serão tudo menos modelos de entrada de gama.

Uma das razões para este facto é o esforço de desenvolvimento e produção exigido pelos modernos e potentes motores monocilíndricos. É necessário conciliar as vibrações e a suavidade, o ruído e as emissões de escape, bem como os dados de desempenho da concorrência, o que na KTM, por exemplo, significa que o motor da 690 SMC é mais caro de produzir do que o da 790 e da 890 Duke. Condições semelhantes deverão garantir preços de entrada para a Hypermotard 659 superiores aos da Monster e da Scrambler.

Para além da cilindrada do motor, outros dados de desempenho são ainda um segredo bem guardado. No entanto, pode-se presumir que a Borgo Panigale não será negligente e desafiará a KTM pelo título de motor monocilíndrico mais potente em produção em série, pelo menos até a próxima geração da 690 SMC. Isso significaria uma potência nominal de 75-80 hp.

Para além disso, estão equipados com elementos de suspensão Öhlins, travões Brembo, IMU de 6 eixos, instrumentação TFT e outras características, que estão atualmente reservadas para modelos mais sofisticados e que devem sublinhar mais uma vez o facto de que este não será provavelmente um modelo de entrada de gama de baixo preço na gama bolonhesa. Esperamos que seja apresentado em meados ou no final de novembro de 2023, com as vendas a começarem na primavera de 2024.

Tendo em conta o esforço de desenvolvimento acima mencionado, o motor monocilíndrico deverá ser utilizado em breve noutros modelos. Para além de uma Supermoto, é provável que surja uma Enduro. Por enquanto, a KTM tem-se recusado teimosamente a oferecer uma máquina de turismo todo-o-terreno em trajes de rali, embora tais conversões privadas da KTM 690 Enduro R e da irmã da marca, a Husqvarna 701 Enduro, possam ser vistas às dezenas em eventos relevantes como o Hardalpi Tour ou o Bosnia Rally. Talvez a Ducati aproveite a oportunidade e preencha esta lacuna.

Mais improvável é uma moto de estrada monocilíndrica com o motor da 659; essas motos de diferentes marcas venderam-se lentamente no passado e foram, na sua maioria, descontinuadas.