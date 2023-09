En fait, l'équipe allemande de Moto2 avec Sandro Cortese voulait devenir championne du monde au plus tard la deuxième année (2014). Le duo actuel occupe les 19e et 21e places, et voilà que le favori du championnat du monde, Sasaki, disparaît.

Dramatique revers pour le team allemand Liqui Moly Husqvarna IntactGP en proie à la souffrance : Ayumu Sasaki, qui, après sa deuxième place dimanche au GP d'Inde, ne compte que 173 points au championnat du monde Moto3, soit 1 point de moins que les deux leaders du championnat Dani Holgado et Jaume Masiá, qui ont tous deux 174 points au compteur, ne roulera pas pour le team allemand Moto2 la saison prochaine.

En effet, malgré toutes les tentatives de persuasion du propriétaire de l'équipe, Peter Öttl, le double vainqueur du MotoGP est sur le point de rejoindre l'équipe Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp, qui a placé dimanche l'Espagnol Manuel Gonzalez (parti de la 16e place sur la grille) à une solide cinquième place. Apparemment, le rapide Japonais s'attendait à de meilleures chances de succès dans l'équipe italienne, gérée par l'équipe VR46 et payée par Yamaha, que dans l'écurie allemande, qui n'a remporté que deux GP en onze ans (avec Tom Lüthi et Jonas Folger), bien qu'elle soit réputée pour avoir le plus gros budget du camp des pilotes Moto2.

Ces dernières années, des pilotes comme Tom Lüthi et Tony Arbolino au sein de l'équipe Liqui-Moly se sont régulièrement plaints de la qualité de leurs chefs d'équipe. Marcel Schrötter n'a finalement pas non plus signé de nouveau contrat pour 2023.

L'équipe a alors pensé que le nouveau champion d'Europe Moto2 Lukas Tulovic pourrait combler cette lacune, mais il est aussi dépassé en 2023 dans le championnat du monde qu'il l'était en 2029 chez Kiefer Racing.

Le triste classement intermédiaire de l'équipe allemande de Moto2 au championnat du monde après 13 des 20 courses : 19e Darryn Binder avec 22 points. 21e Lukas Tulovic avec 12 points.

L'équipe allemande Liqui Moly Husqvarna, apparemment trop avare en matière de salaires des pilotes, doit donc maintenant prendre ce qui reste sur le marché des transferts et débuter le championnat du monde 2024 avec le leader du championnat Moto2, Senna Agius, âgé de 18 ans, qui a manqué de vitesse lors de ses huit participations précédentes et n'a marqué aucun point. Il remplacera désormais Tulovic (fracture de la clavicule) au Japon également.

De plus, l'équipe Husqvarna Factory n'a pas encore trouvé de remplaçant ni de coéquipier pour Collin Veijer dans le championnat du monde Moto3.

On peut imaginer que la société Pierer Mobility AG, qui gère avec Jorge "Aspar" Martinez, Aki Ajo et Tech3 des équipes extrêmement performantes pour GASGAS et KTM et qui est habituée au succès, ne restera pas éternellement spectatrice de ce qui se passe à Memmingen.

Les pilotes du championnat du monde Moto2 chez Liqui Moly

2013 : Sandro Cortese

2014 : Sandro Cortese

2015 : Sandro Cortese

2016 : Sandro Cortese, Jonas Folger

2017 : Sandro Cortese, Marcel Schrötter

2018 : Marcel Schrötter, Xavi Vierge

2019 : Marcel Schrötter, Tom Lüthi

2020 : Marcel Schrötter, Tom Lüthi

2021 : Marcel Schrötter, Tony Arbolino

2022 : Marcel Schrötter, Jeremy Alcoba

2023 : Darryn Binder, Lukas Tulovic

2024 : Darryn Binder, Senna Agius