In realtà, il team tedesco di Moto2 con Sandro Cortese voleva diventare campione del mondo al più tardi nel secondo anno (2014). L'attuale coppia si trova al 19° e 21° posto e ora la squadra perde anche il suo favorito per il campionato del mondo, Sasaki.

Drammatica battuta d'arresto per il sofferente team tedesco Liqui Moly Husqvarna IntactGP: Ayumu Sasaki, dopo il secondo posto ottenuto domenica al GP d'India nel Campionato del Mondo Moto3 con 173 punti a solo 1 punto dai due leader del mondiale Dani Holgado e Jaume Masiá, che hanno entrambi 174 punti all'attivo, non correrà per il team tedesco di Moto2 nella prossima stagione.

Il due volte vincitore della MotoGP, infatti, nonostante tutte le persuasioni del proprietario del team Peter Öttl, sta per passare al team Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp, che domenica ha visto lo spagnolo Manuel Gonzalez (partito dalla 16ª posizione in griglia) concludere con un ottimo quinto posto. A quanto pare, il veloce pilota giapponese ha pensato di avere maggiori possibilità di successo nel team italiano, gestito dalla VR46 e pagato dalla Yamaha, piuttosto che nella scuderia tedesca, che ha ottenuto solo due vittorie in undici anni di GP (con Tom Lüthi e Jonas Folger), anche se si dice che abbia il budget più alto nel paddock della Moto2.

Negli ultimi anni, piloti come Tom Lüthi e Tony Arbolino del team Liqui-Moly si sono ripetutamente lamentati della qualità dei loro capisquadra. Infine, Marcel Schrötter non ha firmato un nuovo contratto per il 2023.

Il team ha quindi pensato che il nuovo campione europeo della Moto2 Lukas Tulovic potesse colmare questa lacuna, ma il suo impegno nel Campionato del Mondo 2023 è eccessivo come lo è stato nel 2029 al Kiefer Racing.

La triste classifica provvisoria del Campionato del Mondo della squadra tedesca di Moto2 dopo 13 gare su 20: 19° Darryn Binder con 22 punti. 21° Lukas Tulovic con 12 punti.

La scuderia tedesca Liqui-Moly Husqvarna, che a quanto pare è troppo stretta sugli stipendi dei piloti, deve ora prendere ciò che resta sul mercato dei trasferimenti e iniziare il Campionato del Mondo 2024 con il diciottenne Senna Agius, leader del Campionato del Mondo Moto2, che non ha avuto la velocità necessaria nelle sue otto apparizioni finora ed è rimasto senza punti. Ora sostituirà Tulovic (clavicola rotta) anche in Giappone.

Inoltre, l'Husqvarna Factory Team non ha ancora trovato un valido sostituto e compagno di squadra per Collin Veijer nel Campionato del Mondo Moto3.

Si può immaginare che Pierer Mobility AG, che gestisce squadre di grande successo per GASGAS e KTM con Jorge "Aspar" Martinez, Aki Ajo e Tech3 e che ha l'imbarazzo della scelta, non assisterà per sempre agli eventi di Memmingen.

I piloti del Campionato del Mondo Moto2 al Liqui Moly

2013: Sandro Cortese

2014: Sandro Cortese

2015: Sandro Cortese

2016: Sandro Cortese, Jonas Folger

2017: Sandro Cortese, Marcel Schrötter

2018: Marcel Schrötter, Xavi Vierge

2019: Marcel Schrötter, Tom Lüthi

2020: Marcel Schrötter, Tom Lüthi

2021: Marcel Schrötter, Tony Arbolino

2022: Marcel Schrötter, Jeremy Alcoba

2023: Darryn Binder, Lukas Tulovic

2024: Darryn Binder, Senna Agius