Debut en el GP de la India: al final entusiasmo en lugar de escepticismo

¿Qué emoción ha habido en los prolegómenos del Gran Premio en el impresionante Circuito Internacional de Buddh? Todo el paddock estaba preocupado por la burocracia, los visados, la problemática comida y otras condiciones de este país lejano y desconocido. Nos rondaban por la cabeza muchas preguntas.

- ¿Cómo será la pista?

- ¿Habrá la seguridad necesaria?

- ¿Saldrá todo bien con la entrada?

- ¿Saldremos sanos de allí o pasaremos la mayor parte del tiempo en el baño?

- ¿Qué pasará con los animales peligrosos? Se anunció que el recorrido estaría lleno de serpientes.

- Este será el Gran Premio más caro del año, nos dijeron.

- Los servicios de transporte serían extremadamente caros, los coches de alquiler no podrían asegurarse para los extranjeros.

En resumen: Salvo el caos con el tema del visado, fue exactamente como uno espera un viaje y una estancia en esos países. Las cosas son un poco diferentes, pero al final todo sale bien. Para mí, como estoy seguro que para muchos otros participantes, ha sido el Gran Premio más loco de la historia.

No he oído hablar de ninguna cancelación por problemas estomacales. Aparte de monos y ardillas, no se veían otros animales en la pista. Tampoco serpientes.

Para los equipos, puede que haya sido el Gran Premio más caro del año. Costes de lanzaderas, hoteles y los gastos de consultoría debidos a la locura burocrática con la tributación de los sueldos proporcionales de los pilotos, etc.. Eso suma mucho. Por no hablar del esfuerzo burocrático que hay que hacer de antemano. A veces surge la pregunta de quién se llena los bolsillos. Para nosotros, la gente de los medios de comunicación, los costes se mantuvieron dentro de unos límites razonables. Un taxi Uber indio a la ruta cuesta una media de 3 euros - el hotel unos 300 euros para todo el fin de semana. Cenar entre 5 y 10 euros. Así que todo es asequible.

Sin duda, el caos de los visados no volverá a repetirse el año que viene. Al final, habría bastado con obtener un visado de turista y todo habría ido bien. No puedo juzgar si esto también se aplica a los pilotos o a otras personas clave del paddock. Desde luego, no volverán a hacer el ridículo con lo que han hecho hasta ahora.

Como en todas partes, cuando se hace un evento como éste por primera vez, muchas cosas salen mal y se puede aprender mucho de ello. Aquí ocurrirá lo mismo. El año que viene, muchas cosas funcionarán mejor.

Los indios se están esforzando mucho. Incluso hubo un almuerzo bufé en el Centro de Prensa. Algo impensable en Europa.

Este Gran Premio lo ha sacado todo:

- Sesiones tardías porque los comisarios no estaban preparados.

- Banderas rojas por las esperadas caídas masivas en la primera curva en Sprint y Moto2.

- Comisarios que a veces se veían completamente desbordados cuando alguien se caía.

- Sesiones retrasadas debido a la intensa lluvia.

- El warm-up de MotoGP empezó con retraso porque aún había que limpiar la pista. Por qué esto no se notó hasta poco antes, lo sabe el zorro.

- Emocionantes luchas en la pista hasta el agotamiento total, véase Jorge Martín.

- Fuera de la pista, un choque cultural nunca antes experimentado, con un tráfico en el que apenas hay un segundo sin que suenen los cláxones. Un caos en el que al final todo sale bien.

Eso es exactamente lo que queremos experimentar. Acción y aventura en todos los sentidos. Un Gran Premio de Europa perfectamente organizado y sin contratiempos está muy bien, pero al final resulta aburrido y siempre igual. Esta variedad es buena para los espectadores y también para el marketing de MotoGP.

Lo que sigue faltando es el entusiasmo local, la euforia por este Gran Premio. La ceremonia de entrega de premios de Moto3 pareció más un funeral. Cero ambiente.

Luego, en MotoGP, las gradas se llenaron de repente. El mayor ambiente llegó cuando Shri Yogi Adityanath, ministro de Uttar Pradesh, hizo su aparición en el podio.

Con una zona de influencia en la que viven unos 30 millones de personas, sorprende el manejable nivel de interés. Al fin y al cabo, el domingo acudieron 58.605 espectadores. El mercado es grande, pero el interés, por desgracia, muy limitado. Por supuesto, esto también podría tener que ver con los bajos ingresos de la población india.

Así que, en contra de todas las expectativas, fue una gran idea correr un Gran Premio en la India.

Entretenimiento en estado puro. Dentro y fuera de la pista.