Débuts au GP d'Inde : Au final, l'enthousiasme remplace le scepticisme

Quelle n'a pas été l'agitation qui a précédé le Grand Prix sur l'impressionnant Circuit international de Buddh ? Tout le paddock s'inquiétait de la bureaucratie, des visas, de l'alimentation problématique et d'autres conditions dans ce pays lointain et inconnu. Beaucoup de questions nous préoccupaient.

- À quoi ressemblera le parcours ?

- La sécurité nécessaire sera-t-elle assurée ?

- Est-ce que tout se passera bien à l'entrée ?

- En ressortirons-nous sains et saufs ou passerons-nous la plupart de notre temps aux toilettes ?

- Qu'en est-il des animaux dangereux ? Le long du parcours, il y aurait plein de serpents, nous a-t-on annoncé.

- Ce sera le Grand Prix le plus cher de l'année, nous a-t-on prédit.

- Les services de navette seraient extrêmement chers, les voitures de location ne pourraient pas être assurées pour les étrangers.

Pour faire court : Hormis le chaos lié à l'obtention du visa, tout s'est déroulé exactement comme on s'attend à un voyage et à un séjour dans de tels pays. Tout se passe un peu différemment, mais au final, tout se passe bien. Pour moi, comme pour beaucoup d'autres personnes concernées, ce fut le Grand Prix le plus fou de tous.

Je n'ai pas entendu parler d'abandons dus à des problèmes d'estomac. À part les singes et les écureuils, il n'y avait pas d'autres animaux sur le circuit. Pas de serpents non plus, mais c'est bien.

Pour les équipes, il s'agit peut-être du Grand Prix le plus cher de l'année. Les coûts des navettes, des hôtels et les frais de conseil liés à la folie bureaucratique de l'imposition des salaires des pilotes au prorata, etc. Cela fait beaucoup de choses. Sans parler de la bureaucratie qui doit être mise en place en amont. On se demande parfois qui se remplit les poches. Pour nous, les gens de Media, les coûts sont restés limités. Un taxi Uber indien pour le trajet coûte en moyenne 3 euros. Un hôtel coûte environ 300 euros pour tout le week-end. Dîner pour 5 à 10 euros. Tout est donc abordable.

Le chaos des visas ne se reproduira certainement pas ainsi l'année prochaine. Au final, il aurait suffi de faire un simple visa de touriste et tout aurait été dans le vert. Il m'est difficile de dire si cela s'applique aussi aux pilotes ou à d'autres personnes clés du paddock. On ne se ridiculisera certainement pas une nouvelle fois de la sorte avec ce qui a été fait jusqu'à présent.

Comme partout ailleurs, lorsqu'on organise un tel événement pour la première fois, beaucoup de choses se passent mal et on peut en tirer beaucoup d'enseignements. Il en sera de même ici. L'année prochaine, beaucoup de choses fonctionneront mieux.

En tout cas, les Indiens se donnent beaucoup de mal. Au Media Centre, il y avait même un buffet à midi. Impensable en Europe pour la plupart.

Ce Grand Prix a tout produit :

- Des sessions retardées parce que les marshals n'étaient pas encore prêts.

- Des drapeaux rouges en raison des chutes massives attendues au premier virage en sprint et en Moto2.

- Des marshals parfois complètement dépassés par les chutes.

- Des sessions retardées en raison de fortes pluies.

- Le warm-up du MotoGP a commencé en retard parce que la piste devait encore être nettoyée. Pourquoi s'en apercevoir juste avant, le renard le sait.

- Des combats passionnants sur la piste jusqu'à l'épuisement total, voir Jorge Martin.

- En dehors de la piste, un choc culturel jamais vécu avec un trafic où il n'y a guère de seconde où l'on ne klaxonne pas. Un chaos dans lequel tout finit par fonctionner d'une manière ou d'une autre.

C'est exactement ce que nous voulons vivre. De l'action et de l'aventure à tous les niveaux. Un Grand Prix européen parfaitement organisé et bien léché, c'est bien, mais au final, c'est un peu ennuyeux et c'est toujours la même chose. Ce changement fait du bien aux spectateurs et au marketing du MotoGP.

Ce qui manque encore, c'est l'enthousiasme local, l'euphorie pour ce Grand Prix. La cérémonie de remise des prix en Moto3 ressemblait plutôt à un enterrement. Zéro ambiance.

Pour le MotoGP, les gradins étaient tout à coup plus remplis. L'ambiance s'est surtout manifestée lorsque Shri Yogi Adityanath, le ministre de l'Uttar Pradesh, a fait son apparition sur le podium.

Avec un bassin de population d'environ 30 millions d'habitants, l'intérêt limité qu'il a suscité est déjà surprenant. Dimanche, 58 605 spectateurs auraient tout de même fait le déplacement. Le marché est grand, mais l'intérêt est malheureusement très limité. Cela pourrait bien sûr être lié aux faibles revenus de la population indienne.

C'était donc, contre toute attente, une super idée de faire un Grand Prix en Inde.

Le meilleur du divertissement. Sur la piste et en dehors.