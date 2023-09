Debutto nel GP dell'India: alla fine entusiasmo invece di scetticismo

Che emozione c'è stata in vista del Gran Premio sull'impressionante Buddh International Circuit? L'intero paddock era preoccupato per la burocrazia, i visti, il cibo problematico e le altre condizioni in questo paese lontano e sconosciuto. Molte domande ci attanagliavano la mente.

- Come sarà la pista?

- Ci sarà la sicurezza necessaria?

- Andrà tutto bene con l'ingresso?

- Usciremo da lì sani o passeremo la maggior parte del tempo in bagno?

- E gli animali pericolosi? È stato annunciato che il percorso sarà pieno di serpenti.

- Ci è stato detto che questo sarà il Gran Premio più costoso dell'anno.

- I servizi di navetta sarebbero stati estremamente costosi, le auto a noleggio non avrebbero potuto essere assicurate per gli stranieri.

Per farla breve: A parte il caos per la questione dei visti, è stato esattamente come ci si aspetta un viaggio e un soggiorno in questi Paesi. Le cose sono un po' diverse, ma alla fine tutto si risolve. Per me, come sicuramente per molti altri partecipanti, è stato il Gran Premio più folle di sempre.

Non ho sentito parlare di cancellazioni per problemi di stomaco. A parte scimmie e scoiattoli, non si sono visti altri animali in pista. Non c'erano nemmeno serpenti, ma solo animali.

Per i team potrebbe essere stato il Gran Premio più costoso dell'anno. I costi per le navette, gli alberghi e i costi di consulenza dovuti alla follia burocratica con la tassazione degli stipendi proporzionali dei piloti, ecc. Il tutto si somma a molto. Per non parlare dello sforzo burocratico che deve essere fatto in anticipo. A volte ci si chiede chi sia a riempire le loro tasche. Per noi giornalisti, i costi sono stati mantenuti entro limiti ragionevoli. Un taxi indiano Uber per il percorso costa in media 3 euro - un hotel circa 300 euro per l'intero fine settimana. La cena costa dai 5 ai 10 euro. Quindi tutto è accessibile.

Il caos dei visti non si ripeterà di certo l'anno prossimo. Alla fine sarebbe bastato ottenere un visto turistico e tutto sarebbe andato bene. Se questo vale anche per i piloti o per altre persone chiave del paddock, non posso certo giudicare. Di certo non si renderanno di nuovo ridicoli con quello che hanno fatto finora.

Come in ogni altro caso, quando si organizza un evento come questo per la prima volta, molte cose vanno storte e si può imparare molto. Sarà così anche in questo caso. L'anno prossimo molte cose funzioneranno meglio.

Gli indiani si stanno impegnando molto. C'è stato persino un pranzo a buffet al Media Centre. Per lo più impensabile in Europa.

Questo Gran Premio ha fatto emergere tutto:

- Sessioni in ritardo perché i commissari non erano pronti.

- Bandiere rosse a causa delle prevedibili cadute di massa alla prima curva in Sprint e Moto2.

- Marescialli che a volte erano completamente sopraffatti quando qualcuno cadeva.

- Sessioni ritardate a causa della pioggia battente.

- Il warm-up della MotoGP è iniziato in ritardo perché la pista doveva ancora essere pulita. Il motivo per cui questo è stato notato solo poco prima, lo sa la volpe.

- Lotte entusiasmanti in pista fino allo sfinimento totale, vedi Jorge Martin.

- Fuori dalla pista, uno shock culturale mai provato prima, con un traffico in cui non c'è quasi un secondo senza che vengano suonati i clacson. Un caos in cui alla fine tutto si risolve.

Questo è esattamente ciò che vogliamo vivere. Azione e avventura sotto ogni punto di vista. Un Gran Premio d'Europa perfettamente organizzato e gestito senza intoppi va benissimo, ma alla fine risulta noioso e sempre uguale. Questa varietà è positiva per gli spettatori e anche per il marketing della MotoGP.

Manca ancora l'entusiasmo locale, l'euforia per questo Gran Premio. La cerimonia di premiazione della Moto3 sembrava più un funerale. Zero atmosfera.

Poi, per la MotoGP, gli spalti si sono improvvisamente riempiti. Il massimo dell'atmosfera si è avuto quando Shri Yogi Adityanath, ministro dell'Uttar Pradesh, è salito sul podio.

Con un bacino d'utenza di circa 30 milioni di persone, il livello di interesse è sorprendente. Dopo tutto, si dice che domenica si siano presentati 58.605 spettatori. Il mercato è grande, ma l'interesse è purtroppo molto limitato. Naturalmente, ciò potrebbe avere a che fare anche con il basso reddito della popolazione indiana.

Quindi, contrariamente a tutte le aspettative, è stata una grande idea guidare un Gran Premio in India.

Il divertimento al massimo. In pista e fuori.