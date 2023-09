Estreia no GP da Índia: no final, entusiasmo em vez de ceticismo

O fotógrafo do SPEEDWEEK.com Ronny Lekl viajou para o GP da Índia com o seu colega saxão Steve Wobser. Havia muitas reservas e ceticismo, que rapidamente se transformaram em entusiasmo.

Que entusiasmo houve na preparação para o Grande Prémio no impressionante Circuito Internacional de Buddh? Todo o paddock estava preocupado com a burocracia, com os vistos, com a alimentação problemática e outras condições neste país distante e desconhecido. Tínhamos muitas perguntas na cabeça.

- Como é que vai ser a pista?

- Haverá a segurança necessária?

- Irá tudo correr bem com a entrada?

- Será que vamos sair de lá saudáveis ou vamos passar a maior parte do tempo na casa de banho?

- E os animais perigosos? Foi anunciado que o percurso estaria cheio de cobras.

- Este será o Grande Prémio mais caro do ano, disseram-nos.

- Os serviços de transporte seriam extremamente caros, os carros de aluguer não poderiam ter seguro para os estrangeiros.

Para encurtar a história: Exceto o caos com a questão dos vistos, foi exatamente como se espera de uma viagem e de uma estadia nestes países. As coisas são um pouco diferentes, mas no final tudo se resolve. Para mim, e tenho a certeza de que para muitos outros envolvidos, foi o Grande Prémio mais louco de sempre.

Não ouvi falar de nenhum cancelamento devido a problemas de estômago. Para além dos macacos e dos esquilos, não se viam outros animais na pista. Também não se viam cobras, apenas cobras.

Para as equipas, este pode muito bem ter sido o Grande Prémio mais caro do ano. Custos de transporte, hotéis e custos de consultoria devido à loucura burocrática com a tributação dos salários proporcionais dos pilotos, etc.. Isso dá muito dinheiro. Para não falar do esforço burocrático que tem de ser feito com antecedência. Por vezes, coloca-se a questão de saber quem está a encher os bolsos. Para nós, jornalistas, os custos foram mantidos dentro de limites razoáveis. Um táxi Uber indiano para o percurso custa em média 3 euros - hotel cerca de 300 euros para todo o fim de semana. Os jantares custam entre 5 e 10 euros. Portanto, tudo é acessível.

O caos dos vistos não voltará certamente a repetir-se no próximo ano. No final, teria sido suficiente obter apenas um visto de turista e tudo teria corrido bem. Se isso também se aplica aos pilotos ou a outras pessoas importantes do paddock, não posso julgar. Certamente que não voltarão a fazer figura de parvos com o que fizeram até agora.

Como em todo o lado, quando se faz um evento como este pela primeira vez, há muitas coisas que correm mal e podemos aprender muito com isso. O mesmo acontecerá aqui. No próximo ano, muitas coisas vão funcionar melhor.

Os indianos estão definitivamente a fazer um grande esforço. Houve até um almoço buffet no Centro de Imprensa. Algo impensável na Europa.

Este Grande Prémio trouxe tudo à tona:

- Sessões atrasadas porque os comissários de pista não estavam preparados.

- Bandeiras vermelhas por causa das esperadas quedas em massa na primeira curva em Sprint e Moto2.

- Comissários de pista que, por vezes, ficavam completamente sobrecarregados quando alguém caía.

- Sessões atrasadas devido à chuva forte.

- O warm-up de MotoGP começou tarde porque a pista ainda tinha de ser limpa. Porque é que isto só foi notado pouco tempo antes, a raposa sabe.

- Lutas emocionantes em pista até à exaustão total, ver Jorge Martin.

- Fora da pista, um choque cultural nunca antes experimentado, com um trânsito em que quase não há um segundo sem buzinas. Um caos em que tudo acaba por se resolver no final.

É exatamente isso que queremos viver. Ação e aventura em todos os aspectos. Um Grande Prémio na Europa, perfeitamente organizado e bem dirigido, é muito bom, mas acaba por ser aborrecido e sempre igual. Esta variedade é boa para os espectadores e também para o marketing do MotoGP.

O que continua a faltar é o entusiasmo local, a euforia por este Grande Prémio. A cerimónia de entrega de prémios em Moto3 mais parecia um funeral. Zero atmosfera.

Depois, para o MotoGP, as bancadas ficaram subitamente mais cheias. A atmosfera mais intensa surgiu quando Shri Yogi Adityanath, o ministro de Uttar Pradesh, fez uma aparição no pódio.

Com uma área de influência que alberga cerca de 30 milhões de pessoas, o nível de interesse é surpreendente. Afinal de contas, 58 605 espectadores terão comparecido no domingo. O mercado é grande, mas o interesse é, infelizmente, muito limitado. É claro que isso também pode estar relacionado com o baixo rendimento da população indiana.

Por isso, contrariamente a todas as expectativas, foi uma excelente ideia conduzir um Grande Prémio na Índia.

Entretenimento no seu melhor. Dentro e fora da pista.