Pedro Acosta, malade, a conquis un nouveau titre pour KTM

Pour l'équipe Red Bull KTM Ajo Moto2, le week-end de course au Qatar s'est terminé avec un œil qui rit et un œil qui pleure. Dès le samedi, il est apparu que le champion Pedro Acosta n'était pas très à l'aise avec la piste, il ne s'est classé que 7e sur la grille de départ.

La situation ne s'est pas améliorée lors de la course du dimanche. Acosta a pris un départ catastrophique, a perdu de nombreuses places et s'est retrouvé entre-temps à la 13e place. Sur la durée de la course, l'Espagnol a trouvé son rythme et a augmenté sa cadence. Il a finalement franchi la ligne d'arrivée en huitième position. "Pedro avait un bon rythme, mais il a malheureusement souffert de fièvre ce week-end", a expliqué le team manager d'Acosta, Aki Ajo.

"La course s'est bien déroulée", a déclaré Acosta. "J'ai fait une erreur au départ qui a influencé toute notre course. Le pneu avant a beaucoup chauffé, la remontée après la baisse de la température des pneus a été bonne. J'ai réalisé des temps compétitifs. Maintenant, nous devons nous préparer pour le dernier GP. Nous sommes motivés et j'ai un bon feeling sur la moto. Nous allons tout donner une dernière fois".

L'équipe de Pedro Acosta et Albert Arenas avait tout de même quelque chose à fêter au Qatar. La huitième place d'Acosta a permis au Red Bull KTM Ajo de marquer suffisamment de points pour remporter un nouveau titre dans le championnat par équipe. "Nous sommes très heureux de cette victoire", a déclaré Ajo, "nous remercions tous nos employés et pilotes ainsi que nos formidables partenaires de longue date".

Résultats du championnat du monde Moto2 Lusail, 19.11.2023 :

1. Aldeguer, Boscoscuro, 18 rdn en 35:32,117 min.

2. Gonzalez, Kalex, + 2,643 sec

3. Canet, Kalex, + 2,652

4. Ogura, Kalex, + 4,585

5. Dixon, Kalex, + 4,645

6. Vietti, Kalex, + 5,936

7. Chantra, Kalex, + 6,212

8. Acosta, Kalex, + 6,598

9. Lopez, Boscoscuro, + 7,269

10. Arbolino, Kalex, + 11,302

11. Roberts, Kalex, + 11,565

12. Lowes, Kalex, + 11,663

13. Ramirez, Kalex, + 16,105

14. D. Binder, Kalex, + 16,306

15. J. Alcoba, Kalex, 19,293

Classement au championnat du monde Moto2 après 19 courses sur 20 :

1. Acosta, 328,5 points (champion du monde). 2. Arbolino 249,5. 3. Dixon 194. 4. Aldeguer 187. 5. Canet 175. 6. Chantra 162,5. 7. Gonzalez 142,5. 8. Lopez 134. 9. Ogura 132,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 95. 13. Roberts 85,5. 14. Garcia 84. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez 52. 18. J. Alcoba 47,5. 19. D. Binder 34. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex, 442,5 points (champion du monde). 2. Boscoscuro 261. 3. Forward 4.



Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo, 407,5 points (champion du monde). 2. Elf Marc VDS Racing 344,5. 3. Beta Tools SpeedUp 321. 4. Idemitsu Honda Team Asia 295. 5. Pons Wegow Los40, 259. 6. Inde GASGAS Aspar 214. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 157,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 142,5. 9. Fantic Racing 116. 10. Italtrans Racing 113,5. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 54. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.