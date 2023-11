Pedro Acosta, malato, conquista il prossimo titolo per KTM

Per il Team Red Bull KTM Ajo Moto2, il weekend di gara in Qatar si è concluso con un occhio che ride e uno che piange. Già sabato è apparso chiaro che il campione Pedro Acosta non stava affrontando bene la pista, finendo solo settimo in griglia.

Le cose non sono migliorate nella gara di domenica. Acosta è partito male, ha perso numerose posizioni e a un certo punto era solo 13°. Nel corso della gara, lo spagnolo ha trovato il suo ritmo e ha aumentato il suo passo. Alla fine, nonostante tutto, ha tagliato il traguardo solo in ottava posizione. "Pedro aveva un buon ritmo, ma purtroppo ha sofferto di febbre durante il fine settimana", ha spiegato il team manager di Acosta, Aki Ajo.

"La gara è andata bene", ha detto Acosta. "Ho commesso un errore alla partenza che ha condizionato tutta la nostra gara. Lo pneumatico anteriore si è surriscaldato molto, ma il recupero dopo l'abbassamento della temperatura è stato buono. Ho ottenuto tempi competitivi. Ora dobbiamo prepararci per l'ultimo GP. Siamo motivati e ho un buon feeling con la moto. Daremo il massimo per l'ultima volta".

La squadra guidata da Pedro Acosta e Albert Arenas aveva ancora qualcosa da festeggiare in Qatar. L'ottavo posto di Acosta ha fatto guadagnare al Red Bull KTM Ajo punti sufficienti per conquistare un altro titolo di campione a squadre. "Siamo molto contenti della vittoria", ha dichiarato Ajo, "I nostri ringraziamenti vanno a tutto il nostro staff e ai nostri piloti, oltre che ai nostri grandi partner a lungo termine".

Risultati Campionato mondiale Moto2 Lusail, 19/11/2023:

1° Aldeguer, Boscoscuro, 18 giri in 35:32.117 min.

2° Gonzalez, Kalex, + 2,643 sec.

3° Canet, Kalex, + 2,652

4° Ogura, Kalex, + 4,585

5° Dixon, Kalex, + 4,645

6° Vietti, Kalex, + 5,936

7° Chantra, Kalex, + 6.212

8° Acosta, Kalex, + 6,598

9° Lopez, Boscoscuro, + 7,269

10° Arbolino, Kalex, + 11.302

11° Roberts, Kalex, + 11.565

12° Lowes, Kalex, + 11.663

13° Ramirez, Kalex, + 16,105

14° D. Binder, Kalex, + 16.306

15° J. Alcoba, Kalex, 19.293

Classifica del Campionato del Mondo Moto2 dopo 19 gare su 20:

1° Acosta, 328,5 punti (Campione del Mondo). 2. Arbolino 249,5. 3. Dixon 194. 4. Aldeguer 187. 5. Canet 175. 6. Chantra 162,5. 7. Gonzalez 142,5. 8. Lopez 134. 9. Ogura 132,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 95. 13. Roberts 85,5. 14. Garcia 84. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ram Ramos 53. Baltus 53. 17. Ramirez 52. 18. J. Alcoba 47,5. 19. D. Binder 34. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.



Campionato mondiale costruttori:

1° Kalex, 442,5 punti (Campione del Mondo). 2. Boscoscuro 261. 3. Forward 4.



Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo, 407,5 punti (campione del mondo). 2. Elf Marc VDS Racing 344.5. 3. Beta Tools SpeedUp 321. 4. Idemitsu Honda Team Asia 295. 5. Pons Wegow Los40, 259. 6. Inde GASGAS Aspar 214. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 157.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 142.5. 9. Fantic Racing 116. 10. Italtrans Racing 113.5. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 54. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34.5. 15. Forward Team 4.