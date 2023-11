O doente Pedro Acosta conquista o próximo título para a KTM

A equipa Red Bull KTM Ajo conquistou mais um título no Campeonato do Mundo de Moto2 no Qatar, embora o campeão do mundo Pedro Acosta só tenha cruzado a meta no deserto em oitavo lugar, com febre.

Para a Red Bull KTM Ajo Moto2 Team, o fim de semana de corrida no Qatar terminou com um olho a rir e outro a chorar. Já no sábado se tornou claro que o campeão Pedro Acosta não estava a lidar muito bem com a pista, terminando apenas em 7º lugar na grelha.

As coisas não melhoraram na corrida de domingo. Acosta teve um arranque miserável, perdeu vários lugares e foi apenas 13º a certa altura. Ao longo da corrida, o espanhol encontrou o seu ritmo e aumentou o seu ritmo. No final, apesar de tudo, apenas cruzou a linha de chegada em oitavo lugar. "Pedro tinha um bom ritmo, mas infelizmente sofreu de febre durante o fim de semana", explicou o chefe de equipa de Acosta, Aki Ajo.

"A corrida correu bem", disse Acosta. "Cometi um erro no início que afectou toda a nossa corrida. O pneu da frente ficou muito quente, mas a recuperação depois de a temperatura do pneu baixar foi boa. Fiz tempos competitivos. Agora temos de nos preparar para o último GP. Estamos motivados e sinto-me bem com a moto. Vamos dar o nosso melhor uma última vez".

A equipa liderada por Pedro Acosta e Albert Arenas ainda teve motivos para celebrar no Qatar. O oitavo lugar de Acosta deu à Red Bull KTM Ajo pontos suficientes para conquistar mais um título do campeonato de equipas. "Estamos muito felizes com a vitória," disse Ajo. "Os nossos agradecimentos vão para toda a nossa equipa e pilotos, bem como para os nossos grandes parceiros de longa data."

Resultados Campeonato do Mundo de Moto2 Lusail, 19/11/2023:

1º Aldeguer, Boscoscuro, 18 rdn em 35:32.117 min

2.º Gonzalez, Kalex, + 2,643 seg.

3.º Canet, Kalex, + 2,652

4º Ogura, Kalex, + 4,585

5º Dixon, Kalex, + 4,645

6º Vietti, Kalex, + 5,936

7º Chantra, Kalex, + 6,212

8º Acosta, Kalex, + 6,598

9º Lopez, Boscoscuro, + 7,269

10º Arbolino, Kalex, + 11,302

11º Roberts, Kalex, + 11,565

12º Lowes, Kalex, + 11,663

13º Ramirez, Kalex, + 16,105

14º D. Binder, Kalex, + 16,306

15º J. Alcoba, Kalex, 19.293

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 19 de 20 corridas:

1º Acosta, 328,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Arbolino 249,5. 3. Dixon 194. 4. Aldeguer 187. 5. Canet 175. 6. Chantra 162,5. 7. Gonzalez 142,5. 8. Lopez 134. 9. Ogura 132,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 95. 13. Roberts 85,5. 14. Garcia 84. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez 52. 18. J. Alcoba 47.5. 19. D. Binder 34. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Kalex, 442,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Boscoscuro 261. 3. Forward 4.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo, 407,5 pontos (campeão do mundo). 2. Elf Marc VDS Racing 344.5. 3. Beta Tools SpeedUp 321. 4. Idemitsu Honda Team Asia 295. 5. Pons Wegow Los40, 259. 6. Inde GASGAS Aspar 214. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 157.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 142.5. 9. Fantic Racing 116. 10. Italtrans Racing 113,5. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 54. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.