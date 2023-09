India: Así se transporta el preciado cargamento de GP

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, sabía desde hace meses que la organización del GP inaugural de Indianápolis supondría un gran reto. Por eso envió una importante delegación de funcionarios de Dorna al Circuito Internacional de Buddh en agosto para ayudar al promotor local con el trabajo.

Ya en julio se hizo evidente que la advertencia del CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, estaba bastante justificada cuando dijo que la Fórmula 1 nunca había vuelto a la India después de los tres años de 2011 a 2013 debido a los obstáculos burocráticos y a los problemas fiscales y aduaneros.

La fecha de inicio del GP de la India para preparar a los reporteros era el 31 de julio de 2023 y antes del 4 de agosto había que rellenar un formulario con toda la información requerida. Este formulario para todos los participantes en el paddock se enviaba después al gobierno y también a una agencia que se encarga de los trámites de visado.

"Como se trata de una lista para el gobierno, no será posible hacer ninguna solicitud de última hora", se informó. "Por lo tanto, aconsejamos a todos los visitantes previstos que, si es posible, designen con antelación personal adicional para el Gran Premio en caso de que haya que sustituir a alguien".

El 27 de agosto, la agencia se puso en contacto con todo lo que necesitaba. Un tal Bobby, de la agencia Mondy India Pvt Ltd. Este Bobby parece encargarse de todo. Siempre que se habla de un visado, se menciona a Bobby como responsable.

El 28 de agosto recibí la factura de unos 120 euros.

Fue divertido para todos los viajeros a la India que originalmente también existiera la posibilidad de pagar a través de PayPal. Pero como al parecer entró demasiado dinero a la vez en la cuenta de la agencia, PayPal bloqueó su cuenta. Entonces se recomendó transferir el dinero a través de la aplicación WISE. Les dijeron que se trataba de una filial de PayPal.

Como resultado, básicamente tuvieron que abrir una nueva cuenta bancaria. Esto se debe a que el 95% de los aproximadamente 1.500 viajeros de GP no tienen una cuenta WISE. Así que la cuenta tiene que ser verificada con DNI, etc. Para algunos, esto funcionó. Para algunos miembros del equipo y periodistas, sin embargo, la verificación no funcionó de inmediato y hubo dudas sobre si el dinero había llegado de todos modos.

Por cierto, el director deportivo de Ducati, Paolo Ciabatti, viajó a Nueva Delhi el pasado jueves por la noche; su visado llegó por la mañana del mismo día.

El pago de la factura era un requisito previo para que el proceso de visado siguiera adelante.

El reportero de SPEEDWEEK.com Ronny Lekl tuvo suerte, recibió su visado electrónico por correo el 12.9. Sin embargo, muchos otros siguen esperando su visado de entrada. Es probable que muchas cosas vuelvan a funcionar justo antes del último minuto.

Recordemos: En la época de Corona, hubo algunos miembros del equipo para Indonesia, también para el Campeonato del Mundo de Superbikes, que obtuvieron sus visados dos horas antes de la salida. Para la India, el visado electrónico es obligatorio al embarcar en el avión, de lo contrario el viaje hasta allí ya está hecho.

El precio del visado es de 80 dólares más algunas tasas. Para estar seguros, la agencia se queda con 120 euros, así que redondean un poco la cantidad...

Este modelo de negocio parece prometedor y lucrativo. Si unos 1.500 internos acuden allí y cada uno paga unos 30 euros más a la agencia, se ganará un suculento pellizco de 45.000 euros.

Una pequeña nota al margen sobre el visado: el permiso de entrada establece que un visado electrónico no da derecho a ninguna actividad o empleo en la India. Ni siquiera para actividades de ONG, fines periodísticos, etc.

Dorna recomendó que los reporteros se denominaran a sí mismos "creadores de contenidos", principalmente para sitios web.

En Misano, todos los trabajadores de los medios de comunicación, incluidos pilotos, mecánicos, etc., tuvieron que recoger unas pegatinas especiales que van en sus pasaportes, en los pases de aparcamiento de sus coches y también en sus chalecos con foto. Cuando se les preguntó el motivo, nadie supo responder. Simplemente pone "GP de la India 2023" y el nombre del promotor del GP. Al parecer, se trata de evitar que todos los miembros del GP tengan que pagar impuestos por el periodo de su actividad en la India.

Las autoridades querían incluso ver los contratos de los pilotos para que la 20ª parte de la cuota anual tributara en India. Las fábricas se negaron, alegando razones de protección de datos.

Para los equipos y los medios de comunicación, el GP de India será una diversión cara. A los fotógrafos, por ejemplo, se les ofrecen scooters para la pista. Precio: 150 euros por tres días. Nadie sabe en qué condiciones estarán estos vehículos.

Algunos equipos informaron de costes increíblemente altos por un servicio de transporte. Se pueden alquilar coches, pero no están asegurados para extranjeros. Por eso los lugareños desaconsejan masivamente conducir un coche de alquiler.

Los equipos más pequeños prevén unos costes de unos 8.000 euros para el servicio de lanzadera. Para los equipos grandes, los costes ascienden a más de 20.000 euros.

La escudería HRC de MotoGP fue informada de que inicialmente se hizo una propuesta de coste de 50.000 euros para el servicio de lanzadera. Esta cantidad se redujo ligeramente después de duras negociaciones, a 28.000 euros.

Estos servicios incluyen el mero servicio de lanzadera que lleva a los miembros del equipo del alojamiento a la pista y viceversa o al aeropuerto. Los equipos hablan de estafa, porque los costes de los hoteles también han subido exorbitantemente para el Gran Premio.

Además, en la India se ha impuesto ahora un bloqueo local, a raíz de un brote del virus Nipah. Conocemos las escenas de la época de la pandemia de coronavirus: prohibiciones de reunión y escuelas cerradas. Tras la muerte de dos personas a causa de una infección por el virus Nipah, el gobierno indio ha decretado el cierre de la región de Kerala. Este agente patógeno provoca peligrosas infecciones cerebrales. Afortunadamente, sin embargo, esta región se encuentra a 2600 km del hipódromo.

Algunos miembros del personal que ya están en la pista (por ejemplo, el Dr. Ángel Charte) señalaron que hay muchas serpientes en la pista y que hay que tener cuidado.

Los antiguos camiones que han transportado la preciosa carga desde el aeropuerto de Nueva Delhi hasta el circuito de Buddh tampoco inspiran mucha confianza.

Pero Geoff Dixon, Paddock Manager del IRTA, puede al menos informar a los equipos de que el transporte del material desde Italia hasta Nueva Delhi se ha completado con éxito. "Hasta ahora todo va según lo previsto", informó el inglés al ser preguntado por SPEEDWEEK.com. "El último vuelo llegará el domingo y se retrasará un poco, pero es sólo cuestión de unas horas. Este avión sólo transporta mercancías mixtas, así que nada de motos de carreras y demás. Esperamos que toda la carga llegue al paddock el lunes por la mañana".