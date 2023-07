Indien-GP auf dem Buddh Circuit: Tickets ab 30 Euro 28.07.2023 - 09:16 Von Mario Furli

© motogp.com Indien steht 2023 erstmals im MotoGP-Kalender

In knapp acht Wochen tritt der MotoGP-Tross erstmals die Reise nach Indien an. Von 22. bis 24. September ist auf dem Buddh International Circuit der Auftakt in die lange Asien-Tour angesetzt.