Buddh Circuit: Zeitplan der MotoGP-Premiere in Indien 14.09.2023 - 14:28 Von Nora Lantschner

© Artsmith Concepts & Visions So präsentiert sich der Buddh International Circuit mit vergrößerter Auslaufzone

Erstmals reist der MotoGP-Tross für den ersten Indien-GP am 24. September in der kommenden Woche in die Nähe von Delhi. Der Zeitplan unterscheidet sich unter anderem wegen der neuen Strecke vom in Europa üblichen Ablauf.