Inde : comment le précieux fret GP est transporté

En Inde, les vôtres fonctionnent différemment. Les équipes et les rapporteurs se font arnaquer sur les hôtels, les services de navette et même les visas. En Inde, les montres sont différentes...

Le CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, savait depuis des mois que l'organisation du premier GP moto d'Inde représenterait un énorme défi. C'est pourquoi il a envoyé dès le mois d'août une délégation importante de fonctionnaires de Dorna sur le circuit international de Buddh afin d'aider le promoteur local dans son travail.

En juillet déjà, il était évident que l'avertissement du CEO de la Formule 1, Stefano Domenicali, était tout à fait justifié lorsqu'il racontait que la Formule 1 n'était jamais revenue en Inde après les trois années 2011 à 2013 en raison des obstacles bureaucratiques, des problèmes fiscaux et douaniers.

Le coup d'envoi du GP d'Inde pour la préparation des rapporteurs était fixé au 31 juillet 2023. Un formulaire contenant toutes les informations nécessaires devait être rempli avant le 4 août. Ce formulaire pour tous les participants au paddock a ensuite été envoyé au gouvernement et également à une agence qui s'occupe de la procédure de visa.

"Comme il s'agit d'une liste destinée au gouvernement, il ne sera pas possible de faire des demandes supplémentaires à la dernière minute", a-t-on rapporté. "C'est pourquoi nous recommandons à tous les visiteurs attendus de nommer éventuellement à l'avance du personnel GP supplémentaire pour le Grand Prix, au cas où quelqu'un devrait être remplacé".

Le 27 août, l'agence a fait part de ses besoins. Un certain Bobby de l'agence Mondy India Pvt Ltd. Ce Bobby semble être responsable de tout le monde. Chaque fois qu'il est question d'un visa, Bobby est également mentionné comme agent.

Le 28 août, la facture s'élevait déjà à environ 120 euros.

Ce qui est amusant pour tous les voyageurs en Inde, c'est qu'à l'origine, il y avait aussi la possibilité de payer par PayPal. Mais comme il semblait y avoir trop d'argent sur le compte de l'agence, PayPal a bloqué leur compte. Il a alors été recommandé de transférer l'argent via l'application WISE. Il s'agissait d'une filiale de PayPal, a-t-on expliqué.

Cela a eu pour conséquence qu'il fallait en fait créer une nouvelle relation bancaire. En effet, 95 pour cent des quelque 1500 voyageurs GP ne disposent pas d'un compte WISE. Le compte doit donc être vérifié avec une pièce d'identité, etc. Pour certains, cela a fonctionné. Mais pour certains membres de l'équipe et reporters, la vérification n'a pas fonctionné tout de suite et il n'était pas clair si l'argent était quand même arrivé.

D'ailleurs, le directeur sportif de Ducati Paolo Ciabatti s'est rendu à New Delhi jeudi dernier dans la soirée ; son visa est arrivé le matin même.

Le paiement de la facture était une condition préalable à l'avancement du processus d'obtention du visa.

Le reporter de SPEEDWEEK.com Ronny Lekl a eu de la chance, il a reçu son e-visa par mail le 12.9. Cependant, de nombreux autres attendent toujours leur visa d'entrée. Beaucoup de choses vont probablement à nouveau se passer juste à temps.

Souvenons-nous : à l'époque de Corona, il y avait pour l'Indonésie quelques membres d'équipe, également pour le championnat du monde de Superbike, qui avaient obtenu leur visa deux heures avant le départ. Pour l'Inde, le e-visa est obligatoire dès la montée dans l'avion, sinon le voyage là-bas est déjà terminé.

Le prix du visa est de 80 $ plus quelques frais. Par mesure de sécurité, l'agence prend 120 €, elle arrondit donc complaisamment le montant un peu plus haut...

Ce modèle économique semble prometteur et lucratif. Si environ 1500 occupants de paddocks se présentent et que chacun verse à l'agence une somme supplémentaire estimée à 30 euros, cela représente 45 000 euros d'argent de poche.

Une petite note en marge concernant le visa : sur l'autorisation d'entrée, il est écrit qu'un visa électronique ne permet pas d'exercer une activité ou un emploi en Inde. Même pas pour des activités d'ONG, des buts journalistiques, etc.

Dorna a recommandé que les reporters se déclarent "créateurs de contenu", c'est-à-dire qu'ils créent du contenu, en premier lieu pour les sites web.

A Misano, tous les journalistes, y compris les pilotes, les mécaniciens, etc. ont dû aller chercher des autocollants spéciaux à apposer sur leur passeport, leur carte de stationnement de voiture et aussi sur leur gilet photo. Personne n'a pu répondre à la question de savoir pourquoi il en était ainsi. Il est simplement écrit "GP of India 2023" et le nom du promoteur du GP. Il s'agit apparemment d'éviter que tous les membres du GP ne doivent payer des impôts en Inde pendant la durée de leur activité.

Les autorités voulaient même voir les contrats des pilotes et faire payer des impôts en Inde sur la 20e partie du salaire annuel. Les usines ont refusé, invoquant des raisons de protection des données.

Pour les équipes et les médias, le GP d'Inde sera un plaisir coûteux. Les photographes se verront par exemple proposer des scooters pour le circuit. Prix : 150 euros pour trois jours. Personne ne sait dans quel état seront ces véhicules.

Certaines équipes ont fait état de coûts incroyablement élevés pour un service de navettes. Il est certes possible de louer des voitures, mais elles ne peuvent pas être assurées pour les étrangers. C'est pourquoi les habitants déconseillent vivement de prendre une voiture de location.

Pour les petites équipes, les coûts du service de navette s'élèvent à environ 8000 euros. Pour les grandes équipes, les coûts dépassent les 20 000 euros.

Au sein de l'équipe MotoGP du HRC, on a entendu dire qu'une proposition de coût de 50.000 € avait d'abord été faite pour le service de navette. Après d'âpres négociations, ce montant a ensuite été légèrement réduit - à € 28.000.

Ces prestations comprennent le simple service de navette qui conduit les membres de l'équipe de leur logement au parcours et vice-versa, ou à l'aéroport. Les équipes parlent d'une arnaque, car les frais d'hôtel ont également été augmentés de manière exorbitante pour le Grand Prix.

En outre, l'Inde a désormais décrété un lockdown local - suite à une épidémie de virus Nipah. Nous connaissons les scènes de l'époque de la pandémie du coronavirus : interdiction de se réunir et écoles fermées. Après le décès de deux personnes suite à une infection par le virus Nipah, le gouvernement indien a décrété le lockdown dans la région du Kerala. Cet agent pathogène provoque de dangereuses inflammations cérébrales. Heureusement, cette région se trouve à 2600 km du circuit.

Certains collaborateurs qui se trouvent déjà sur le circuit (par exemple le Dr Ángel Charte) ont signalé qu'il y avait beaucoup de serpents sur le circuit et qu'il fallait faire attention.

Les anciens camions qui ont transporté le précieux chargement de l'aéroport de New Delhi au circuit de Buddh ne donnent pas non plus une impression très rassurante.

Mais Geoff Dixon, le responsable du paddock de l'IRTA, peut au moins annoncer aux équipes que le transport du matériel d'Italie à New Delhi a été effectué avec succès. "Jusqu'à présent, tout se déroule comme prévu", a déclaré l'Anglais à la demande de SPEEDWEEK.com. "Le dernier vol arrivera dimanche et sera légèrement retardé, mais il ne s'agit que de quelques heures. Cet avion ne transporte que des marchandises mixtes, donc pas de motos de course ou autre. Nous pensons que tout le fret sera arrivé au paddock lundi matin".