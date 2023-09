India: ecco come viene trasportato il prezioso carico di GP

In India, le cose vanno diversamente. Le squadre e i giornalisti vengono derubati di alberghi, servizi di navetta e persino di visti. In India, gli orologi vanno diversamente...

Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, sapeva da mesi che l'organizzazione del GP inaugurale di Indian Motorcycle sarebbe stata una grande sfida. Per questo motivo, ad agosto, ha inviato una nutrita delegazione di funzionari della Dorna al Buddh International Circuit per aiutare il promotore locale nel lavoro.

Già a luglio si era capito che l'avvertimento del CEO della Formula Uno Stefano Domenicali era abbastanza giustificato quando aveva detto che la Formula Uno non era mai tornata in India dopo i tre anni dal 2011 al 2013 a causa degli ostacoli burocratici e dei problemi fiscali e doganali.

La data di inizio del GP dell'India per la preparazione dei giornalisti era il 31 luglio 2023 e un modulo con tutte le informazioni richieste doveva essere compilato entro il 4 agosto. Questo modulo per tutti i partecipanti al paddock è stato poi inviato al governo e a un'agenzia che si occupa della procedura di rilascio dei visti.

"Trattandosi di una lista per il governo, non sarà possibile fare richieste dell'ultimo minuto", è stato riferito. "Pertanto, consigliamo a tutti i visitatori attesi di nominare possibilmente del personale GP aggiuntivo per il Gran Premio in anticipo, nel caso in cui qualcuno debba essere sostituito".

Il 27 agosto, l'agenzia si è messa in contatto con tutto ciò di cui aveva bisogno. Un certo Bobby dell'agenzia Mondy India Pvt Ltd. Questo Bobby sembra essere il responsabile di tutti. Ogni volta che si parla di un visto, Bobby viene citato come responsabile.

Il 28 agosto ho ricevuto il conto di circa 120 euro.

È stato divertente per tutti i viaggiatori in India che in origine ci fosse anche la possibilità di pagare con PayPal. Ma dato che a quanto pare sul conto dell'agenzia affluiva troppo denaro in una volta sola, PayPal ha bloccato il loro conto. È stato quindi consigliato di trasferire il denaro tramite l'app WISE. È stato detto loro che si trattava di una filiale di PayPal.

Di conseguenza, hanno dovuto creare un nuovo conto bancario. Questo perché il 95% dei circa 1500 viaggiatori GP non ha un conto WISE. Quindi il conto deve essere verificato con un documento d'identità, ecc. Per alcuni ha funzionato. Per alcuni membri del team e giornalisti, invece, la verifica non ha funzionato subito e ci sono stati dubbi sul fatto che il denaro fosse arrivato comunque.

Per inciso, il direttore sportivo della Ducati Paolo Ciabatti si è recato a Nuova Delhi giovedì sera; il suo visto è arrivato la mattina dello stesso giorno.

Il pagamento della fattura era un prerequisito per lo svolgimento del processo di rilascio del visto.

Il reporter di SPEEDWEEK.com Ronny Lekl è stato fortunato: ha ricevuto il suo visto elettronico per posta il 12 settembre. Tuttavia, molti altri stanno ancora aspettando il loro visto d'ingresso. Probabilmente molte cose si risolveranno di nuovo poco prima dell'ultimo minuto.

Ricordiamo: ai tempi di Corona, alcuni membri del team per l'Indonesia, sempre per il Campionato Mondiale Superbike, hanno ottenuto il visto due ore prima della partenza. Per l'India, il visto elettronico è obbligatorio al momento dell'imbarco, altrimenti il viaggio è già fatto.

Il prezzo del visto è di 80 dollari più alcune tasse. Per sicurezza, l'agenzia prende 120 euro, quindi arrotonda un po' l'importo...

Questo modello di business sembra promettente e redditizio. Se si presentano circa 1500 detenuti del paddock e ognuno di loro paga circa 30 euro in più all'agenzia, si otterrà una somma di 45.000 euro.

Una piccola nota a margine sul visto: il permesso d'ingresso afferma che il visto elettronico non dà diritto ad alcuna attività o impiego in India. Nemmeno per attività di ONG, per scopi giornalistici e così via.

Dorna ha raccomandato ai giornalisti di definirsi "creatori di contenuti", soprattutto per i siti web.

A Misano, tutti gli operatori dei media, compresi i piloti, i meccanici e così via, hanno dovuto ritirare degli speciali adesivi da applicare sui passaporti, sui pass per il parcheggio delle auto e anche sui gilet fotografici. Quando è stato chiesto il perché di questa scelta, nessuno ha saputo dare una risposta. C'è scritto semplicemente "GP dell'India 2023" e il nome del promotore del GP. A quanto pare, questo serve a evitare che tutti i membri del GP debbano pagare le tasse per il periodo della loro attività in India.

Le autorità volevano addirittura vedere i contratti dei piloti e quindi far tassare in India la ventesima parte della quota annuale. Le fabbriche hanno rifiutato, adducendo motivi di protezione dei dati.

Per i team e i media, il GP d'India sarà un divertimento costoso. Ai fotografi, ad esempio, vengono offerti scooter per la pista. Prezzo: 150 euro per tre giorni. Nessuno sa in che condizioni saranno questi veicoli.

Alcuni team hanno riferito di costi incredibilmente alti per un servizio di navetta. Le auto a noleggio sono possibili, ma non possono essere assicurate per gli stranieri. Per questo motivo la gente del posto sconsiglia vivamente di guidare un'auto a noleggio.

Le squadre più piccole prevedono costi di circa 8000 euro per il servizio navetta, mentre per le grandi squadre i costi salgono a oltre 20.000 euro.

Alla squadra MotoGP di HRC è stato riferito che inizialmente era stato proposto un costo di 50.000 euro per il servizio navetta. Questo importo è stato poi leggermente ridotto, dopo difficili trattative, a 28.000 euro.

Questi servizi includono il puro servizio di navetta che porta i membri della squadra dall'alloggio alla pista e viceversa o all'aeroporto. I team parlano di una fregatura, perché anche i costi degli hotel sono stati aumentati in modo esorbitante per il Gran Premio.

Inoltre, l'India ha imposto una chiusura locale a seguito di un'epidemia di virus Nipah. Conosciamo le scene dei tempi della pandemia di coronavirus: divieti di assemblea e scuole chiuse. Dopo la morte di due persone a causa di un'infezione da virus Nipah, il governo indiano ha dichiarato la chiusura della regione del Kerala. Questo agente patogeno causa pericolose infezioni cerebrali. Fortunatamente, però, questa regione si trova a 2600 km di distanza dalla pista.

Alcuni membri dello staff che si trovano già all'autodromo (ad esempio il dottor Ángel Charte) hanno fatto notare che sul circuito ci sono molti serpenti e che bisogna fare attenzione.

Anche gli antichi camion che hanno trasportato il prezioso carico dall'aeroporto di Nuova Delhi al Buddh Circuit non danno un'impressione di grande fiducia.

Ma Geoff Dixon, Paddock Manager dell'IRTA, può almeno riferire ai team che il trasporto del materiale dall'Italia a Nuova Delhi è stato completato con successo. "Finora tutto sta andando secondo i piani", ha riferito l'inglese interpellato da SPEEDWEEK.com. "L'ultimo volo arriverà domenica e sarà un po' in ritardo, ma è solo questione di poche ore. Questo aereo trasporta solo merci miste, quindi niente moto da corsa e così via. Ci aspettiamo che tutto il carico arrivi nel paddock lunedì mattina".