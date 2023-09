Rattrapage & abandon pour Valentino Rossi à Valence

Deux semaines seulement après l'épreuve d'Hockenheim, Valentino Rossi a de nouveau pris place dans la BMW M4 GT3 de l'équipe belge WRT. C'est sur le circuit Ricardo Tormo de Cheste, près de Valence, que s'est déroulée la quatrième manche de la saison de la GT World Challenge Europe Sprint Cup. Le circuit est spécial pour Rossi : en 2021, "Il Dottore" a disputé sa course finale de MotoGP sur le circuit de la région métropolitaine espagnole. Rossi a pu fêter deux victoires en course et six titres de champion du monde sur ce circuit de 4,005 kilomètres.

Comme lors de toutes les manches de la Sprint Cup, le pilote de 44 ans a partagé la voiture avec son collègue pilote officiel BMW belge Maxime Martin. "Je me sens très à l'aise sur ce circuit et j'ai plus d'expérience en GT que sur n'importe quel autre circuit", a déclaré Rossi, car c'est sur ce circuit qu'il a effectué ses premiers essais avant de passer en GT3.

Mais cette expérience ne l'a pas aidé lors des qualifications de samedi, qui se sont déroulées sur une piste séchante. Rossi ne s'est qualifié que pour la 22e place sur la grille de départ. Mais en course, le neuf fois champion du monde de moto a entamé une remontée spectaculaire. Bien que les dépassements soient très difficiles sur le circuit espagnol, la BMW M4 GT3 portant le légendaire numéro de course #46 a dépassé ses adversaires les uns après les autres. Après une heure de course, Maxime Martin a terminé la course à la huitième place.

Le quintuple vainqueur de courses de Formule 1 John Watson, qui commente les courses du GT World Challenge Europe en tant qu'expert, a fait l'éloge de Valentino pendant la course : "Je n'ai jamais vu Valentino se battre de manière aussi agressive dans sa carrière de GT3".

Pour la course du dimanche, Martin s'est qualifié en troisième position. Mais la joie de cette bonne position de départ n'a pas duré longtemps. Sur la ligne droite de départ et d'arrivée, Martin a été poussé sur le pré par le poleman Simon Gachet. Peu après, la voiture a quitté le circuit en raison de problèmes techniques.

"Dans le pré, le radiateur de la voiture s'est bouché et la température est passée par le coin", a expliqué Rossi dans une interview diffusée lors de la course. "Après cela, le moteur s'est tout simplement arrêté".

Après que Martin a pu ramener la voiture au box et que l'équipe WRT a nettoyé le radiateur, le Belge a pu reprendre la course avec deux tours de retard. Mais après un autre tour, Martin a de nouveau remisé la voiture dans le box en raison de problèmes persistants à bord de la voiture portant le numéro de course #46.

Au classement général de la Sprint Cup, Rossi et Martin occupent la sixième place après quatre des six week-ends de course. La finale de la saison aura lieu dans un mois à Zandvoort, aux Pays-Bas. Auparavant, la finale de l'Endurance Cup se déroulera dans deux semaines à Barcelone.