Marc Márquez: Heftiger Rummel an der Transferbörse

Alex Rins wird trotz eines gültigen HRC-Vertrags 2024 bei Yamaha fahren. Auch Marc Márquez und Pol Espargaró könnten eventuell ihre Positionen verändern.

Eigentlich sollte es ein ruhiger MotoGP-Transfersommer werden. Denn die meisten lukrativen Werksverträge in der Königsklasse sind bis Ende 2024 abgeschlossen worden. Doch was die Verträge wert sind, wissen wir seit 2019, als Jorge Lorenzo nur ein Jahr bei Repsol-Honda diente, Johann Zarco statt zwei Jahren nur ein halbes Jahr bei Red Bull-KTM fuhr und seit 2021, als Maverick Viñales im August vom Yamaha-Werksteam zu Aprilia Racing überlief. Deshalb wurde damals Franco Morbidleli vom Petronas-Team im September in Misano ins Yamaha-Werksteam beordert, und Andrea Dovizioso wurde aus Mangel an brauchbaren Topfahrern vom Aprilia-Testfahrer wieder zum Stammfahrer bei Petronas-Yamaha für 2022 gemacht.

Dieser Trend zu Ungewissheit setzt sich 2023 fort. Plötzlich hatte die Pierer Mobility AG mit Pol Espargaró, Augusto Fernández und Moto2-WM-Leader Pedro Acosta gleich drei Fahrer für zwei Plätze beim GASGAS Racing Racing Tech3-Team. Pol oder Augusto wird wohl ein Vertrag als Ersatz- und Testfahrer angeboten werden.

Danach nahm Alex Rins beim LCR-Honda-Team Reißaus und unterschrieb für 2024 das Monster Yamaha Werksteam, wo Morbidellis Vertrag nicht verlängert wurde.

Die nächste vorzeitige Vertragsauflösung bahnt sich bei Repsol-Honda an, weil Marc Márquez seit zwei Jahren nicht mehr gewonnen hat und nach zwölf von 20 Grand Prix in diesem Jahr über Platz 19 in der WM nicht hinauskommt. Es deutet alles auf einen Wechsel zu Gresini Racing und Ducati hin.

Repsol-Honda würde dann mit Johann Zarco und Joan Mir (er hat 2023 erst fünf Punkte eingesammelt) antreten. Der Franzose sollte eigentlich zwei Jahre bei LCR fahren, aber im Fall des Marc-Márquez-Abgangs würde er den Repsol-Platz übernehmen.

In den zwei Ducati-Top-Teams sollte sich für die MotoGP-Saison 2024 eigentlich nichts ändern, so war es noch im Juni geplant. Bei Lenovo Ducati werden tatsächlich wieder Pecco Bagnaia und Enea Bastianini fahren, aber bei Prima Pramac Ducati bekam der 33-jährige Johann Zarco keinen Zwei-Jahres-Vertrag, deshalb geht er zu HRC.

Der WM-Zweite Jorge Martin fährt eine dritte Saison bei Pramac, Franco Morbidelli wird sein Teamkollege. Bei Mooney VR46 machen Marco Bezzecchi und Luca Marini weiter. Alex Márquez und Marc Márquez werden voraussichtlich das Fahrerduo bei Gresini Racing bilden.

Marc Márquez weiß: Mit einem Vorjahres-Bike hat Enea Bastianini 2022 vier MotoGP-Siege und den dritten WM-Rang erreicht!

Gigi Dall’Igna will einen Markenwechsel von Marc Márquez zu Ducati bisher nicht bestätigen. «Das ist eine schwierige Geschichte. Ich glaube nicht, dass Marc Márquez in Zukunft für Ducati fahren wird. Anderseits hat sich schon oft gezeigt – in unserem Sport ist nichts unmöglich», lachte der erfolgreiche Italiener und vermeidet somit eine klare Antwort.

Die Personalie Marc Márquez bleibt bei Ducati Corse ein delikates Thema. Gigi Dall'Igna hat in seiner Piaggio-Zeit 2010 mit Marc Márquez die 125er-WM auf Derbi gewonnen. Seither kennt und schätzt man sich. Anderseits sollen die Ducati-Asse Bagnaia, Bastianini, Martin und Bezzecchi durch die Verpflichtung der Diva Marc Márquez nicht vergrault werden.

Doch unbestritten ist Marc Márquez immer noch ein Fahrer, der den Unterschied ausmacht. Auch wenn er seine Risikobereitschaft seit dem Silverstone-GP Anfang August deutlich reduziert hat, fährt er weiter Kreise um seine redlich bemühten Honda-Kollegen.

Und er weiß: Selbst Enea Bastianini hat mit einer Gebraucht-Ducati GP21 bei Gresini Racing 2022 vier WM-Rennen gewonnen und den dritten WM-Rang sichergestellt.

Die MotoGP-Werksteams 2024

Red Bull KTM (Brad Binder, Jack Miller)

Ducati Lenovo (Pecco Bagnaia, Enea Bastianini)

Monster Yamaha (Fabio Quartararo, Alex Rins)

Aprilia Racing (Aleix Espargaró, Maverick Viñales)

Repsol Honda (Marc Márquez? Johann Zarco? Joan Mir)

Die MotoGP-Kundenteams 2024

GASGAS Tech3 (Pol Espargaró? A. Fernández? Pedro Acosta)

Prima Pramac Ducati (Franco Morbidelli, Jorge Martin)

CryptoDATA-RNF-Aprilia (Miguel Oliveira, Raúl Fernández)

Mooney VR46 Ducati (Luca Marini, Marco Bezzecchi)

Gresini Racing Ducati (Alex Márquez, Marc Márquez?)

LCR Honda (Johann Zarco? Takaaki Nakagami)

Die MotoGP-Werksteams 2023

Red Bull KTM (Brad Binder, Jack Miller)

Ducati Lenovo (Pecco Bagnaia, Enea Bastianini)

Monster Yamaha (Fabio Quartararo, Franco Morbidelli)

Aprilia Racing (Aleix Espargaró, Maverick Viñales)

Repsol Honda (Marc Márquez, Joan Mir)

Die Kundenteams 2023

GASGAS Tech3 (Pol Espargaró, Augusto Fernández)

Prima Pramac Ducati (Johann Zarco, Jorge Martin)

CryptoDATA-RNF-Aprilia (Miguel Oliveira, Raúl Fernández)

Mooney VR46 Ducati (Luca Marini, Marco Bezzecchi)

Gresini Racing Ducati (Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio)

LCR Honda (Alex Rins, Takaaki Nakagami)