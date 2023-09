Recupero e ritiro per Valentino Rossi a Valencia

Valentino Rossi ha vissuto un weekend di gara in due parti a Valencia. Sabato, il nove volte campione del mondo di motociclismo ha mostrato una forte ripresa. Domenica, invece, si è dovuto ritirare in anticipo dopo essere partito terzo.

Solo due settimane dopo l'evento di Hockenheim, Valentino Rossi ha ripreso il suo posto sulla BMW M4 GT3 del team belga WRT. Il circuito Ricardo Tormo di Cheste, vicino a Valencia, ha ospitato il quarto appuntamento della stagione GT World Challenge Europe Sprint Cup. La pista è speciale per Rossi: nel 2021, "Il Dottore" ha disputato la sua ultima gara di MotoGP sul circuito della regione metropolitana spagnola. Rossi ha festeggiato due vittorie e sei titoli mondiali sul circuito di 4,005 chilometri.

Il 44enne ha condiviso la vettura con il suo collega belga Maxime Martin, pilota della BMW, come in tutte le gare della Sprint Cup. "Mi sento molto a mio agio su questa pista e ho più esperienza di GT che di qualsiasi altro circuito", ha detto Rossi, visto che il circuito è stato il suo primo banco di prova prima di passare alla GT3.

Ma l'esperienza non lo ha aiutato nelle qualifiche di sabato, che si sono svolte su una pista asciutta. Rossi si è qualificato solo al 22° posto sulla griglia di partenza. Ma in gara, il nove volte campione del mondo di motociclismo ha iniziato una spettacolare corsa per recuperare terreno. Nonostante i sorpassi siano molto difficili sul tracciato spagnolo, la BMW M4 GT3 con il leggendario numero di partenza #46 ha superato un avversario dopo l'altro. Dopo un'ora di gara, Maxime Martin ha concluso la corsa all'ottavo posto.

Il cinque volte vincitore di gare di Formula 1 John Watson, che commenta le gare del GT World Challenge Europe in qualità di esperto, ha elogiato la gara: "Non ho mai visto Valentino combattere in modo così aggressivo nella sua carriera GT3".

Martin si è qualificato in terza posizione per la gara di domenica. Ma la gioia per la buona posizione di partenza non è durata a lungo. Sul rettilineo di partenza, Martin è stato spinto sull'erba da Simon Gachet, autore della pole position. Poco dopo, la vettura si è ritirata per problemi tecnici.

"Nel prato, il radiatore dell'auto si è intasato e la temperatura è salita alle stelle", ha spiegato Rossi in un'intervista trasmessa durante la gara. "Dopo di che il motore si è spento".

Dopo che Martin è riuscito a riportare l'auto ai box e il team WRT ha pulito il radiatore, il belga è riuscito a riprendere la gara a due giri di distanza. Tuttavia, dopo un altro giro, Martin è rientrato ai box perché i problemi a bordo della vettura #46 continuavano ad essere presenti.

Rossi e Martin sono sesti nella classifica generale della Sprint Cup dopo quattro dei sei weekend di gara. Il finale di stagione si svolgerà a Zandvoort, nei Paesi Bassi, tra un mese. Prima di ciò, la finale della Endurance Cup si disputerà a Barcellona tra due settimane.