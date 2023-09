Fabio Di Giannantonio: visita al MXGP antes de viajar a la India

"Siempre he tenido una gran pasión por el motocross. También tengo la suerte de tener algunos amigos aquí", reveló Fabio Di Giannantonio a SPEEDWEEK.com en Maggiora. "En Roma paso mucho tiempo con el equipo De Carli y con Tony [Cairoli]. También estoy contento porque han hecho un gran trabajo este año: Tony ganó el título de MX2 como jefe de equipo con Adamo y todo el equipo De Carli ha hecho una temporada impresionante con Jorge Prado - y también con Mattia", "Diggia" no se olvidó de su compatriota italiano Mattia Guadagnini.

"He vivido este fin de semana un poco como aficionado y ha sido divertido", nos dijo el piloto del Gresini Ducati. "Aunque haya elegido un atuendo completamente equivocado", añadió con una sonrisa, refiriéndose al barro que le llegaba hasta los tobillos, y no sólo alrededor de la pista, sino también en el paddock y los aparcamientos.

Pero esto no empañó el ambiente de fiesta en Maggiora: con Jorge Prado (Red Bull GASGAS Factory MXGP) y Andrea Adamo (Red Bull KTM Factory MX2), se coronaron los campeones del mundo de ambas categorías en el penúltimo Gran Premio del Campeonato del Mundo de Motocross 2023.

En el Campeonato del Mundo de MotoGP, por otra parte, aún quedan ocho fines de semana de carreras, siete de ellos en el extranjero. El martes por la noche, Di Giannantonio viaja a Greater Noida para el GP inaugural de la India. "Estamos motivados, la pista es nueva para todos, así que todos partimos de cero, sin datos. Puede ser una buena oportunidad para hacer un buen fin de semana", espera el 16º del WRC, cuyo futuro en MotoGP es incierto. "Espero una pista con poco agarre pero muy rápida. Eso podría venirnos bien".

El italiano de 24 años no sólo siente curiosidad por el Circuito Internacional de Buddh, de 5.010 km, con sus ocho curvas a la derecha y cinco a la izquierda, sino también por los alrededores: "No conocemos muchas cosas, también tuvimos que vacunarnos, por ejemplo, es sin duda un lugar un tanto especial. Es nuevo y, como he dicho, quizá también una oportunidad para un buen fin de semana".

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 24 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 283 puntos. 2º Martin, 247. 3º Bezzecchi, 218. 4º Binder, 173. 5º Aleix Espargaró, 160. 6º Zarco, 147. 7º Marini, 135. 8º Viñales, 128. 9º Alex Márquez, 108. 10º Miller, 104. 11º Quartararo, 85. 12º Morbidelli, 68. 13º Oliveira, 65. 14º Augusto Fernández, 58. 15º Bagnaia, 289. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 416 puntos. 2º KTM 234. 3º Aprilia 218. 4º Yamaha 105. 5º Honda 105.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 394 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.