Zeitplan: Die MotoGP ist erstmals in Indien zu Gast

Der erste MotoGP-Event auf dem Buddh International Circuit bildet den Auftakt in eine sieben Stationen umfassende Übersee-Tournee der Motorrad-WM. Mit IndianOil wurde kurzfristig auch noch ein Titelsponsor präsentiert.

Der Buddh International Circuit in Greater Noida in der Nähe von Delhi ist für die Motorrad-GP-Piloten unbekanntes Terrain. Geplant wurde die Rennstrecke von Hermann Tilke, sie erstreckte sich ursprünglich über eine Länge von 5,125 km. Die großzügige Anlage wurde auf die Anforderungen der Formel 1 ausgerichtet, die im Bundesstaat Uttar Pradesh von 2011 bis 2013 den Indien-GP ausgetragen hat.

Die Kursführung wird als schnell und flüssig beschrieben, mit acht Rechts- und fünf Linkskurven. Besonders auf der 1220 m langen Gegengeraden erhoffen sich die lokalen Veranstalter in Indien sogar neue Top-Speed-Rekorde.

Den MotoGP-Piloten wurde zuletzt wiederholt versichert, dass alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. So wurde etwa in der Kurve 3 die Fahrbahn nach innen verlegt, um mehr Sturzraum zu schaffen. Die aktuelle Streckenläge wird jetzt mit 5,010 km angegeben, die Fahrbahn ist 12 m breit. Insgesamt sollen rund um die Piste total 1800 m mit neuen Streckenbegrenzungen abgesichert worden sein.

«Die Änderungen, die vorgenommen wurden, sind wirklich bemerkenswert», betonte Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta vor dem ersten Indien-GP in der Geschichte der Motorrad-WM.

In Mitteleuropa gilt es eine Zeitverschiebung von dreieinhalb Stunden zu beachten – und gar einige Anpassungen im Vergleich zum üblichen Zeitplan. So nehmen die MotoGP-Asse sowohl den Sprint am Samstag also auch das Hauptrennen über 24 Runden am Sonntag jeweils um 15.30 Uhr Ortszeit in Angriff. Das bedeutet, dass es für Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz pünktlich zum Mittagessen um 12 Uhr losgeht.

Weil die Strecke für alle neu ist, bekommen zudem alle Klassen am Freitag mehr Trainingsminuten zugestanden, um sich auf die Anforderungen des Buddh Circuits einzustellen.

Zeitplan für den Indien-GP 2023 (MESZ)

Freitag, 22. September:

06.00 – 06.50 Uhr (50 min): Moto3, Practice 1

07.05 – 08.00 Uhr (55 min): Moto2, Practice 1

08.15 – 09.25 Uhr (70 min): MotoGP, FP1



10.15 – 11.05 Uhr (50 min): Moto3, Practice 2

11.20 – 12.15 Uhr (55 min): Moto2, Practice 2

12.30 – 13.40 Uhr (70 min): MotoGP, Practice



Samstag, 23. September:

05.40 – 06.10 Uhr (30 min): Moto3, Practice 3

06.25 – 06.55 Uhr (30 min): Moto2, Practice 3

07.10 – 07.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

07.50 – 08.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

08.15 – 08.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



09.50 – 10.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

10.15 – 10.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

10.45 – 11.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

11.10 – 11.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit

12.00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)



Sonntag, 24. September:

07.40 – 07.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

09.00 Uhr: Moto3-Rennen (17 Runden)

10.15 Uhr: Moto2-Rennen (19 Runden)

12.00 Uhr: MotoGP-Rennen (24 Runden)