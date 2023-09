Fabio Di Giannantonio : visite du MXGP avant le voyage en Inde

"J'ai toujours eu une très grande passion pour le motocross. J'ai aussi la chance d'avoir quelques amis ici", a révélé Fabio Di Giannantonio à SPEEDWEEK.com à Maggiora. "À Rome, je passe beaucoup de temps avec l'équipe De Carli et avec Tony [Cairoli]. Je suis également heureux de voir qu'ils ont fait un excellent travail cette année : Tony a remporté le titre MX2 en tant que team manager avec Adamo et toute l'équipe De Carli a réalisé une saison impressionnante avec Jorge Prado - et aussi avec Mattia", n'a pas oublié "Diggia" son compatriote italien Mattia Guadagnini.

"J'ai vécu ce week-end un peu comme un fan et je me suis bien amusé", a raconté le pilote Gresini Ducati. "Même si je n'avais pas choisi la bonne tenue", a-t-il ajouté en souriant, faisant référence à la boue jusqu'aux chevilles, non seulement autour du circuit, mais aussi dans le paddock et sur les parkings.

Mais cela n'a pas empêché l'ambiance de fête à Maggiora : avec Jorge Prado (Red Bull GASGAS Factory MXGP) et Andrea Adamo (Red Bull KTM Factory MX2), les champions du monde ont été couronnés dans les deux catégories lors de l'avant-dernier Grand Prix du championnat du monde de motocross 2023.

En revanche, il reste encore huit week-ends de course à disputer dans le championnat du monde MotoGP, dont sept outre-mer. Mardi soir, Di Giannantonio fait le voyage jusqu'à Greater Noida pour le premier GP d'Inde. "Nous sommes motivés, le circuit est nouveau pour tout le monde, donc tout le monde part de zéro, sans données. Cela pourrait être une bonne occasion de montrer un beau week-end", espère le 16e du championnat du monde, dont l'avenir en MotoGP est incertain. "Je m'attends à un circuit avec peu d'adhérence, mais très rapide. Cela pourrait nous convenir".

Le circuit international de Buddh, long de 5,010 km, avec ses huit virages à droite et ses cinq virages à gauche, n'est pas le seul à susciter la curiosité de l'Italien de 24 ans : "Nous ne connaissons pas beaucoup de choses, nous avons par exemple aussi dû faire quelques vaccins, c'est certainement un endroit un peu spécial. C'est nouveau et, comme je l'ai dit, c'est peut-être aussi l'occasion de faire un bon week-end".

Classement au championnat du monde MotoGP après 24 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 283 points. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 416 points. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 394 points. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.