Fabio Di Giannantonio: visita in MXGP prima del viaggio in India

Prima che la squadra della MotoGP si rechi in India per la prima volta questa settimana, Fabio Di Giannantonio ha fatto visita al paddock della MXGP a Maggiora nel fine settimana.

"Ho sempre avuto una grande passione per il motocross. Ho anche la fortuna di avere degli amici qui", ha rivelato Fabio Di Giannantonio a SPEEDWEEK.com a Maggiora. "A Roma passo molto tempo con il team De Carli e con Tony [Cairoli]. Sono felice che abbiano fatto un ottimo lavoro quest'anno: Tony ha vinto il titolo MX2 come team manager con Adamo e tutto il team De Carli ha mostrato una stagione impressionante con Jorge Prado - e anche con Mattia", "Diggia" non ha dimenticato il suo connazionale italiano Mattia Guadagnini.

"Ho vissuto questo weekend un po' da tifoso ed è stato divertente", ha raccontato il pilota della Gresini Ducati. "Anche se ho scelto un abbigliamento completamente sbagliato", ha aggiunto con un sorriso, riferendosi al fango profondo fino alle caviglie, e non solo in pista, ma anche nel paddock e nei parcheggi.

Ma questo non ha smorzato l'atmosfera di festa a Maggiora: con Jorge Prado (Red Bull GASGAS Factory MXGP) e Andrea Adamo (Red Bull KTM Factory MX2), i campioni del mondo sono stati incoronati in entrambe le classi nel penultimo Gran Premio del Campionato Mondiale Motocross 2023.

Nel Campionato del Mondo MotoGP, invece, mancano ancora otto weekend di gara, sette dei quali all'estero. Martedì sera, Di Giannantonio si recherà a Greater Noida per il GP d'India inaugurale. "Siamo motivati, la pista è nuova per tutti, quindi tutti partono da zero, senza dati. Potrebbe essere una buona occasione per fare un bel weekend", spera il 16° pilota del WRC, il cui futuro in MotoGP è incerto. "Mi aspetto una pista con poco grip ma molto veloce. Potrebbe essere adatto a noi".

Il 24enne italiano non è solo curioso dei 5,010 km del Buddh International Circuit, con le sue otto curve a destra e cinque a sinistra, ma anche dei dintorni: "Non conosciamo molte cose, abbiamo anche dovuto fare delle vaccinazioni, per esempio, è sicuramente un posto un po' speciale. È nuovo e, come ho detto, forse anche un'occasione per un buon weekend".

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 24 gare su 40:

1° Bagnaia, 283 punti. 2° Martin, 247. 3° Bezzecchi, 218. 4° Binder, 173. 5° Aleix Espargaró, 160. 6° Zarco, 147. 7° Marini, 135. 8° Viñales, 128. 9° Alex Márquez, 108. 10° Miller, 104. 11° Quartararo, 85. 12° Morbidelli, 68. 13° Oliveira, 65. 14° Augusto Fernández, 58. 15° Bagnaia, 289. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 416 punti. 2° KTM 234. 3° Aprilia 218. 4° Yamaha 105. 5° Honda 105.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 394 punti. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.