Stefan Bradl : le chouchou du public à Schwanenstadt

Stefan Bradl a répondu à l'invitation du mécène moto Roland Tauchner et a piloté une réplique de la RC213V 2017 de sa collection lors du 13ème Grand Prix de motos anciennes organisé par le MSV Schwanenstadt samedi et dimanche derniers sur le "Hausruck-Ring" long de 2,7 kilomètres. Par un magnifique temps de fin d'été, les pilotes d'essai et de réserve de Honda ainsi que les nombreux spectateurs enthousiastes en ont eu pour leur argent.

"J'ai pris beaucoup de plaisir à être présent à Schwanenstadt", a déclaré Bradl. "Bien sûr, la météo était également de la partie. Je pense que cette superbe manifestation a été un succès pour tout le monde. Pour moi, c'était la première fois, mais cela m'a tout de suite plu et c'était une très belle expérience de vivre de si près l'enthousiasme des fans et des spectateurs. Un grand merci aux organisateurs pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité, ainsi qu'à Roland Tauchner, qui m'a confié cette belle moto pour le week-end dernier. Merci à tous, 'Schwauna', je reviendrai avec plaisir" !

Dès le week-end prochain, le Bavarois de 33 ans sera de retour dans le championnat du monde MotoGP : Comme à Assen, il remplacera Alex Rins chez LCR en Inde (du 22 au 24 septembre) et au Japon (du 29 septembre au 1er octobre). Le vainqueur d'Austin, victime d'une double fracture du tibia et du péroné au Mugello, sera absent plus longtemps que prévu initialement. Bradl pourrait également être aligné lors des Grands Prix de Mandalika (15 octobre), de Phillip Island (22 octobre) et de Buriram (29 octobre).