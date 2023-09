Stefan Bradl: Indien- und Japan-GP auf LCR-Honda

Stefan Bradl in Assen in LCR-Teamkleidung

Weil Alex Rins nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch von Mugello noch immer nicht einsatzfähig ist, wird Stefan Bradl auf jeden Fall die nächsten zwei Grand Prix für LCR bestreiten.

Alex Rins hat beim GP von Italien am Freitag mit der drittbesten Zeit geglänzt, ist aber dann im Sprint Race am 9. Juni schwer gestürzt und hat einen kompliziertem Schien- und Wadenbeinbruch erlitten. Er bekam zuerst in Florenz nach einer ersten Operation einen externen Fixateur, litt tagelang unter unerträglichen Schmerzen und musste sich dann im Ruber Hospital in Madrid (Spanien) einer zweiten Operation unterziehen.

Der sechsfache MotoGP-Sieger, der für Castrol-LCR-Honda 2023 in Texas gewann, hat zwar am Wochenende des Catalunya-GP auf dem MotorLand Aragón mit einer Honda-Fireblade-Superbike ein Fahrtraining absolviert, musste aber dann auch für den Misano-GP absagen. Er wurde dort vom Japaner Takumi Takahashi ersetzt, der mehr als 5 sec verlor und deshalb für das Qualifying nicht zugelassen wurde.

Die Manager der Honda Racing Corporation (HRC) haben jetzt entschieden, auf dem Buddh International Circuit (24.9.) und auf dem Twin Ring Motegi (1.) den deutschen Testfahrer Stefan Bradl (33) auf die LCR-Honda zu setzen.

Bradl hat auf dem Stop-and-Go-Kurs in Motegi 2008 schon einen 125-ccm-WM-Lauf gewonnen und dort 2013 den fünften MotoGP-Rang belegt – als Stammfahrer bei LCR.

Bradl hat die Moto-WM von 2012 bis 2014 drei Jahre lang für LCR-Honda bestritten und ist 2023 schon in Assen für Alex Rins eingesprungen. Er steuerte die Honda RC213V dort (mit einem Kalex-Chassis) auf den 14. Rang.

In Misano war zu hören, Rins habe im lädierten rechten Bein noch Probleme mit beschädigten Nerven, weshalb er sein Comeback auf unbestimmte Zeit verschieben musste. Doch dieses Gerücht wurde von LCR-Teambesitzer Lucio Cecchinello sowie von Yamaha-Rennchef Lin Jarvis dementiert.

Die behandelnde Ärztin von Alex Rins aus dem Ruber Hospital kam zum Catalunya-GP und erklärte, die Genesung beanspruche einfach viel Zeit, weil der untere Teil des Schienbeins durch einen Trümmerbruch von Mugello übel zugerichtet wurde. «So viel ich weiß, gibt es bei der Heilung keine unerwarteten Probleme», erklärte Lucio Cecchinello.

Es ist trotzdem nicht ausgeschlossen, dass Stefan Bradl auch in Mandalika (15.10.), Phillip Island (22.10.) und Buriram (29.10.) für LCR antreten wird.

Honda-Superbike-WM-Pilot Iker Lecuona, der Rins in der Sommerpause vertrat, muss am 24.9. den SBK-Event in Aragón bestreiten, am 1.10. tritt er in Portimão an. Danach findet das SBK-Finale am 29.10. in Jerez statt.