Stefan Bradl: il preferito dalle folle a Schwanenstadt

Stefan Bradl ha accettato l'invito del mecenate Roland Tauchner e ha guidato una replica della RC213V 2017 della sua collezione sui 2,7 chilometri dell'"Hausruck Ring" in occasione del 13° Oldtimer Grand Prix dell'MSV Schwanenstadt sabato e domenica scorsi. In una splendida giornata di fine estate, i piloti collaudatori e sostitutivi Honda e i numerosi spettatori entusiasti hanno avuto il loro tornaconto.

"Mi sono divertito molto a Schwanenstadt", ci ha detto Bradl. "Naturalmente, anche il tempo ha giocato a favore. Penso che il grande evento sia stato un successo per tutti. Per me era la prima volta, ma mi è piaciuto subito ed è stata una bella esperienza vivere da vicino l'entusiasmo dei tifosi e degli spettatori. Un grande ringraziamento agli organizzatori per la calorosa accoglienza e ospitalità, e anche a Roland Tauchner per avermi affidato questa bellissima moto per lo scorso weekend. Grazie a tutti, 'Schwauna', sarò felice di tornare!".

Dal prossimo fine settimana, il 33enne bavarese tornerà nel Campionato del Mondo MotoGP: Come ad Assen, rappresenterà Alex Rins al LCR in India (22-24 settembre) e in Giappone (29 settembre-1 ottobre). Il vincitore di Austin resterà fuori più a lungo del previsto dopo la doppia frattura di tibia e perone subita al Mugello. Bradl potrebbe essere impiegato anche nei Gran Premi di Mandalika (15 ottobre), Phillip Island (22 ottobre) e Buriram (29 ottobre).