Stefan Bradl: O favorito do público em Schwanenstadt

A Honda está a oferecer Stefan Bradl para substituir o lesionado Alex Rins no "IndianOil Grand Prix of India". Antes da digressão asiática do Campeonato do Mundo de MotoGP, o piloto de testes da HRC foi convidado em Schwanenstadt no fim de semana.

Stefan Bradl aceitou o convite do mecenas Roland Tauchner e conduziu uma réplica da RC213V de 2017 da sua coleção no "Hausruck Ring" de 2,7 quilómetros, no 13º Grande Prémio Oldtimer do MSV Schwanenstadt, no sábado e domingo passados. No glorioso tempo de fim de verão, os pilotos de teste e de substituição da Honda, bem como os muitos espectadores entusiastas, fizeram valer o seu dinheiro.

"Diverti-me muito ao estar em Schwanenstadt", disse-nos Bradl. "Claro que o tempo também colaborou. Penso que o grande evento foi um sucesso para todos. Para mim foi a primeira vez, mas gostei logo e foi uma experiência muito agradável sentir de perto o entusiasmo dos fãs e dos espectadores. Um grande obrigado aos organizadores pela calorosa receção e hospitalidade, e também a Roland Tauchner por me ter confiado esta bela mota para o fim de semana passado. Obrigado a todos, 'Schwauna', terei todo o gosto em voltar!"

A partir do próximo fim de semana, o bávaro de 33 anos estará de volta ao Campeonato do Mundo de MotoGP: Tal como em Assen, ele vai representar Alex Rins na LCR na Índia (22 a 24 de setembro) e no Japão (29 de setembro a 1 de outubro). O vencedor de Austin vai estar de fora mais tempo do que o inicialmente previsto depois da dupla fratura da tíbia e do perónio em Mugello. Bradl também poderá ser utilizado nos Grandes Prémios de Mandalika (15 de outubro), Phillip Island (22 de outubro) e Buriram (29 de outubro).