GP India: Decenas de personas varadas sin visado

Hasta ahora, el GP de la India no está teniendo buena estrella. Decenas de miembros del equipo no han podido viajar hoy por falta de visados electrónicos.

El viaje al GP de India de Motociclismo está resultando toda una aventura y un compás de espera para las cerca de 2.000 personas que abarrotarán el paddock del Buddh International Circuit este fin de semana, incluso antes de su salida. Aunque ya se pidió a los viajeros del GP el 31 de julio de 2023 que rellenaran un formulario con toda la información necesaria antes del 4 de agosto, que también se cumplió, numerosos miembros del equipo se encuentran hoy varados en Europa porque sus visados no se expidieron a tiempo y, por lo tanto, no pudieron embarcar en los aviones en sus destinos de origen.

Pero eso no es todo. El propietario del equipo Liqui-Moly Moto3, Peter Öttl, ha declarado a SPEEDWEEK.com que tres miembros de su plantilla han recibido hoy sus visados y once no, por lo que tendrán que volver a reservar sus vuelos. Así que harán todo lo posible para poder revisar las motos, que fueron embaladas en cajas de carga inmediatamente después del GP de Misano, antes del primer entrenamiento del viernes.

"Además, la foto de un mecánico de Moto2 se escaneó por error en mi visado", se pregunta Öttl, que lucha por el título mundial de Moto3 con Ayumu Sasaki y que cuenta con un prometedor debutante, Collin Veijer.

El fotógrafo de SPEEDWEEK.com David Goldman, de la agencia Gold & Goose, sufrió un descuido similar. Su Autorización Electrónica de Viaje (ETA) estaba decorada con la foto del periodista británico Mat Oxley.

"Ahora voy al barbero a que me afeiten la calva para parecerme a Mat", bromeó el inglés.

Sim Patterson, colaborador de SPEEDWEEK.com, también está en ascuas. "Todavía no he recibido el visado electrónico".

Peter Öttl tenía otra historia que contar: "Nuestra coordinadora del equipo italiano, Susanna Sola, ha recibido dos visados a la vez".

Mientras las cajas de carga llegaban al paddock del circuito del GP de la India, los equipos y la vanguardia del IRTA se preguntaban por los antediluvianos camiones de transporte. Al menos, fueron llevados desde el aeropuerto hasta Greater Noida con protección policial.

Mientras tanto, los responsables de Dorna hablan abiertamente de un "desastre de visado". Cabe preguntarse quién pagará los inmensos gastos ocasionados por los cambios de vuelo. Numerosos miembros del equipo de HRC también se vieron afectados, varados hoy en sus aeropuertos de origen. "Más de 30 personas no pudieron tomar sus vuelos programados", informó un portavoz de HRC.

Geoff Dixon, Paddock Manager de la asociación de equipos IRTA, pidió disculpas a los equipos de las tres categorías por los inconvenientes causados por la falta de visados.

La agencia india elegida, Fairstreet Sports, se vio completamente desbordada y fracasó estrepitosamente. Las solicitudes de visado tienen que hacerse ahora a mano y una por una, con la enérgica ayuda del personal de Dorna.

"Nuestra principal preocupación ahora es conseguir que todos los miembros del equipo entren en el paddock de la India para que podamos organizar el evento", explicó Geoff Dixon.

La asociación de equipos IRTA también quiere asegurarse de que las escuderías no carguen con los costes adicionales. Es probable que los equipos pidan reparación a los organizadores indios, responsables del desaguisado.

"Hay que asegurarse de que no volvemos a encontrarnos en una situación así", despotrican los responsables de los equipos.

Esto sugiere que tendrán que cambiar muchas cosas para que los equipos y los pilotos acepten otro GP de India en el calendario del año que viene.

También será interesante ver qué tienen que decir los pilotos sobre la seguridad de la pista después de la inspección del jueves. "Si es peligroso, no correremos", anunció Aleix Espargaró en agosto".

"Estamos haciendo una nueva reserva y esperamos obtener los visados el martes", informó Peter Öttl a las 19.20 horas del lunes por la tarde.