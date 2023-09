GP dell'India: decine di persone bloccate senza visto

Finora, il GP dell'India non è sotto una buona stella. Decine di membri della squadra non hanno potuto prendere parte alla trasferta di oggi a causa del mancato rilascio del visto elettronico.

Il viaggio per il GP di Indian Motorcycle si sta rivelando un'avventura e un'attesa per le circa 2.000 persone che affolleranno il paddock del Buddh International Circuit questo fine settimana, ancora prima della partenza. Sebbene ai viaggiatori del GP fosse già stato chiesto il 31 luglio 2023 di compilare un modulo con tutte le informazioni necessarie entro il 4 agosto, cosa che è stata seguita, numerosi membri del team sono oggi bloccati in Europa perché i loro visti non sono stati rilasciati in tempo e non hanno quindi potuto imbarcarsi sugli aerei delle loro destinazioni d'origine.

Ma non è tutto. Il proprietario del team Liqui-Moly Moto3, Peter Öttl, ha dichiarato a SPEEDWEEK.com che tre dei suoi collaboratori hanno ricevuto il visto oggi, mentre undici non l'hanno ricevuto e dovranno quindi prenotare nuovamente i loro voli. Quindi dovranno fare ogni sforzo per poter rivedere le moto, che sono state imballate in scatole da carico subito dopo il GP di Misano, prima delle prime prove del venerdì.

"Inoltre, la foto di un meccanico della Moto2 è stata scannerizzata per errore sul mio visto", si è chiesto Öttl, che sta lottando per il titolo mondiale della Moto3 con Ayumu Sasaki e che schiera un promettente esordiente come Collin Veijer.

Il fotografo di SPEEDWEEK.com David Goldman dell'agenzia Gold & Goose ha avuto una svista simile. La sua autorizzazione elettronica di viaggio (ETA) era decorata con la foto del giornalista britannico Mat Oxley.

"Ora vado dal barbiere a farmi rasare la testa pelata per assomigliare a Mat", ha scherzato l'inglese.

Anche Sim Patterson, collaboratore di SPEEDWEEK.com, è sulle spine. "Non ho ancora ricevuto il visto elettronico".

Peter Öttl ha un'altra storia da raccontare: "La nostra coordinatrice italiana Susanna Sola ha ricevuto due visti in una volta sola".

Mentre i cargo box sono arrivati nel paddock del circuito del GP dell'India, i team e l'avanguardia IRTA si sono interrogati sui camion da trasporto antidiluviani. Almeno sono stati portati dall'aeroporto a Greater Noida con la protezione della polizia.

Nel frattempo, i funzionari della Dorna parlano apertamente di "disastro dei visti". Chi pagherà le immense spese causate dai cambi di volo è discutibile. Anche numerosi membri del team HRC sono stati colpiti, bloccati oggi nei loro aeroporti di origine. "Più di 30 persone non hanno potuto prendere i voli previsti", ha riferito un portavoce di HRC.

Geoff Dixon, Paddock Manager dell'associazione dei team IRTA, si è scusato con i team di tutte e tre le classi per le inadeguatezze causate dalla mancanza di visti.

L'agenzia indiana scelta, Fairstreet Sports, è stata completamente sopraffatta e ha fallito in pieno. Le richieste di visto devono ora essere fatte a mano e una per una, con l'energico aiuto del personale Dorna.

"La nostra principale preoccupazione ora è quella di far entrare tutti i membri del team nel paddock in India, in modo da poter gestire l'evento", ha spiegato Geoff Dixon.

Anche l'associazione dei team IRTA vuole assicurarsi che i costi aggiuntivi non ricadano sulle scuderie. È probabile che i team chiedano un risarcimento agli organizzatori indiani, responsabili di questo pasticcio.

"Dobbiamo fare in modo di non trovarci mai più in una situazione del genere", spiegano i responsabili delle squadre.

Questo suggerisce che molto dovrà cambiare se i team e i piloti accetteranno un altro GP dell'India nel calendario del prossimo anno.

Sarà inoltre interessante vedere cosa avranno da dire i piloti sulla sicurezza della pista dopo l'ispezione di giovedì. "Se è pericoloso, non correremo", aveva annunciato Aleix Espargaró ad agosto".

"Stiamo rifacendo la prenotazione e speriamo di ottenere i visti martedì", ha riferito Peter Öttl alle 19.20 di lunedì sera.