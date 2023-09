GP da Índia: Dezenas de pessoas retidas sem visto

A viagem para o Indian Motorcycle GP está a revelar-se uma aventura e um jogo de espera para as cerca de 2.000 pessoas que vão encher o paddock do Buddh International Circuit este fim de semana, mesmo antes da sua partida. Apesar de já ter sido pedido aos viajantes do GP, a 31 de julho de 2023, que preenchessem um formulário com todas as informações necessárias até 4 de agosto, o que também foi cumprido, numerosos membros da equipa estão hoje retidos na Europa porque os seus vistos não foram emitidos a tempo e não puderam, portanto, embarcar nos aviões nos seus destinos de origem.

Mas não é tudo. O proprietário da equipa Liqui-Moly Moto3, Peter Öttl, disse ao SPEEDWEEK.com que três dos seus colaboradores receberam os vistos hoje e onze não, pelo que terão de remarcar os seus voos. Por isso, vão fazer todos os esforços para poderem rever as motas, que foram embaladas em caixas de carga imediatamente após o GP de Misano, antes do primeiro treino de sexta-feira.

"Além disso, a fotografia de um mecânico de Moto2 foi digitalizada por engano no meu visto", questionou Öttl, que está a lutar pelo título do Campeonato do Mundo de Moto3 com Ayumu Sasaki e que conta com um promissor estreante, Collin Veijer.

O fotógrafo do SPEEDWEEK.com David Goldman, da agência Gold & Goose, passou por um lapso semelhante. A sua autorização eletrónica de viagem (ETA) estava decorada com a fotografia do jornalista britânico Mat Oxley.

"Vou agora ao barbeiro rapar-me a careca para ficar parecido com o Mat", brincou o inglês.

Sim Patterson, colaborador da SPEEDWEEK.com, também está em pulgas. "Ainda não recebi o visto eletrónico.

Peter Öttl tem outra história para contar: "A nossa coordenadora da equipa italiana, Susanna Sola, recebeu dois vistos de uma só vez".

Enquanto as caixas de carga chegavam entretanto ao paddock do circuito do GP da Índia, as equipas e a vanguarda da IRTA interrogavam-se sobre os camiões de transporte antediluvianos. Pelo menos, foram trazidos do aeroporto para Greater Noida com proteção policial.

Entretanto, os responsáveis da Dorna falam abertamente de uma "catástrofe dos vistos". Quem irá pagar as enormes despesas causadas pelas mudanças de voo é questionável. Muitos membros da equipa da HRC também foram afectados, ficando hoje retidos nos seus aeroportos de origem. "Mais de 30 pessoas não puderam apanhar os voos previstos", informou um porta-voz da HRC.

Geoff Dixon, Paddock Manager da associação de equipas IRTA, pediu desculpa às equipas das três classes pelas insuficiências causadas pela falta de vistos.

A agência indiana escolhida, a Fairstreet Sports, ficou completamente sobrecarregada e falhou redondamente. Os pedidos de visto têm agora de ser feitos à mão e um a um - com a ajuda enérgica do pessoal da Dorna.

"A nossa principal preocupação agora é colocar todos os membros da equipa no paddock na Índia para que possamos realizar o evento", explicou Geoff Dixon.

A associação de equipas IRTA também quer garantir que as equipas de corrida não fiquem com os custos adicionais. É provável que as equipas procurem obter reparação junto do organizador indiano, que é responsável pela confusão.

"É preciso garantir que não voltamos a cair numa situação destas", afirmam os responsáveis das equipas.

Isto sugere que muita coisa terá de mudar se as equipas e os pilotos quiserem aceitar outro GP da Índia no calendário do próximo ano.

Também será interessante ver o que os pilotos têm a dizer sobre a segurança da pista após a inspeção da pista na quinta-feira. "Se for perigoso, não vamos correr", anunciou Aleix Espargaró em agosto.

"Estamos a refazer a reserva e esperamos obter os vistos na terça-feira", informou Peter Öttl às 19h20 de segunda-feira.