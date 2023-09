Débuts en Inde : égalité des chances pour Augusto Fernández

Ce week-end, le MotoGP fait ses débuts en Inde. Le "Buddh International Circuit" est inconnu de tous les pilotes, si bien qu'en ce qui concerne le circuit, aucun n'a d'avantage sur le débutant MotoGP Augusto Fernández.

L'Espagnol se réjouit de l'égalité des chances, mais envisage néanmoins le week-end avec réalisme. "Nous sommes dans un nouveau pays, sur un nouveau circuit pour tout le monde. C'est très excitant. Il sera intéressant que personne ne connaisse encore le circuit. Pour une fois, je serai au même niveau que le reste de la catégorie, ce qui peut m'aider", a déclaré le pilote du GASGAS Factory Racing Tech3.

"J'ai l'impression de devoir rattraper beaucoup de temps lors des week-ends parce que je pars à chaque fois de zéro. Il me faut beaucoup de temps pour prendre mes marques sur chaque circuit. La plupart du temps, je ne suis au top de ma forme que le dimanche", a déploré Fernández.

Le calendrier adapté convient à l'Espagnol : La première séance d'essais libres et la séance d'essais chronométrés qui suit le vendredi après-midi durent 70 minutes. Après les deux sessions du vendredi, les pilotes auront également l'occasion de s'entraîner au départ.

Un temps suffisant pour que le pilote GASGAS se mette dans de bonnes conditions pour samedi et dimanche. "Je pense que le fait que personne n'ait acquis d'expérience sur ce circuit va m'aider. Ce circuit est nouveau pour tout le monde", a-t-il affirmé. "J'espère donc être plus proche des leaders et être compétitif dès vendredi".

Après avoir été à la peine tout le week-end au GP de Saint-Marin à Misano, Fernández a manqué les points pour la première fois de la saison en GP avec une 16e place. Compte tenu du fait que KTM et GASGAS n'ont pas plus de quatre places à attribuer et que Pedro Acosta va passer en MotoGP, Fernandez se bat toujours pour obtenir une place fixe pour 2024.

"Avec certitude, cela ne m'aide pas, mais j'ai un contrat, donc théoriquement j'ai la place pour l'année prochaine et je veux y croire. Je me concentre sur mon travail cette saison. Je vais essayer de terminer l'année du mieux possible et d'obtenir de bons résultats jusqu'à la fin de la saison. J'espère que nous obtiendrons à nouveau la place de départ pour 2024", a ajouté le pilote GASGAS. L'égalité des chances lors du Grand Prix d'Inde pourrait bien jouer en sa faveur.

Classement au championnat du monde après 24 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 283 points. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 416 points. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 394 points. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.