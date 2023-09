Debutto in India: pari opportunità per Augusto Fernández

L'evento della MotoGP al Buddh International Circuit è una novità per tutti i piloti. Il debuttante Augusto Fernández (GASGAS) non vede l'ora di confrontarsi con gli altri piloti in India.

Questo fine settimana la MotoGP debutta in India. Il "Buddh International Circuit" è sconosciuto a tutti i piloti, quindi nessuno è avvantaggiato rispetto al nuovo arrivato in MotoGP Augusto Fernández in termini di pista.

Lo spagnolo è contento delle pari opportunità, ma guarda comunque con realismo al fine settimana. "Siamo in un paese nuovo, su una pista nuova per tutti. È molto eccitante. Sarà interessante il fatto che nessuno conosce ancora la pista. Per una volta sono alla pari con il resto della classe, il che può aiutarmi", ha detto il pilota del GASGAS Factory Racing Tech3.

"Sento di dover recuperare molto nei fine settimana, perché ogni volta parto da zero. Ho bisogno di molto tempo per ambientarmi su ogni pista. Il più delle volte sono al massimo della forma solo la domenica", si è lamentato Fernández.

Ilprogramma modificato è adatto allo spagnolo: La prima sessione di prove libere e le successive prove cronometrate del venerdì pomeriggio durano ben 70 minuti. Dopo entrambe le sessioni del venerdì, i piloti hanno anche l'opportunità di fare una prova di partenza.

Un tempo sufficiente per il pilota GASGAS per mettersi in una buona posizione di partenza per sabato e domenica. "Penso che mi aiuterà il fatto che nessuno ha mai fatto esperienza su questa pista. Questa pista è nuova per tutti", ha affermato. "Spero quindi di essere più vicino ai primi ed essere competitivo già da venerdì".

Dopo aver lottato per tutto il fine settimana nel GP di San Marino a Misano, Fernández ha mancato i punti per la prima volta in questa stagione in una gara di GP, finendo 16°. Con KTM e GASGAS che non hanno più di quattro posti in palio e Pedro Acosta destinato a passare alla classe MotoGP, Fernandez è ancora in lotta per un posto fisso per il 2024.

"Sicuramente non è un aiuto, ma ho un contratto, quindi teoricamente ho il posto per il prossimo anno e voglio crederci. In questa stagione mi sto concentrando sul mio lavoro. Cercherò di finire l'anno nel miglior modo possibile e di ottenere buoni risultati entro la fine della stagione. Speriamo di ottenere di nuovo la griglia di partenza per il 2024", ha aggiunto il pilota di GASGAS. La parità di condizioni del Gran Premio d'India può giocare a suo favore.

Classifica del Campionato del Mondo dopo 24 gare su 40:

1° Bagnaia, 283 punti. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannino 47. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 416 punti. 2° KTM 234. 3° Aprilia 218. 4° Yamaha 105. 5° Honda 105.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 394 punti. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.