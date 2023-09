Estreia na Índia: oportunidades iguais para Augusto Fernández

O evento de MotoGP no Circuito Internacional de Buddh é uma novidade para todos os pilotos. O estreante Augusto Fernández (GASGAS) está ansioso por enfrentar o resto do pelotão na Índia.

por Kai Schulte-Lippern - Automatic translation from German

Este fim de semana, o MotoGP faz a sua estreia na Índia. O "Buddh International Circuit" é desconhecido para todos os pilotos, pelo que ninguém tem vantagem sobre o estreante no MotoGP Augusto Fernández em termos de pista.

O espanhol está contente com a igualdade de oportunidades, mas ainda olha para o fim de semana de forma realista. "Estamos num país novo, numa pista nova para todos. Isso é muito emocionante. Será interessante o facto de ainda ninguém conhecer a pista. Por isso, por uma vez, estou em pé de igualdade com o resto da classe, o que me pode ajudar", disse o piloto da GASGAS Factory Racing Tech3.

"Sinto que tenho muito que recuperar nos fins-de-semana porque começo sempre do zero. Preciso de muito tempo para me ambientar em cada pista. Na maioria das vezes, só estou em forma aos domingos", lamentou Fernández.

Ocalendário ajustado convém ao espanhol: A primeira sessão de treinos livres e os treinos cronometrados de sexta-feira à tarde duram 70 minutos. Depois das duas sessões de sexta-feira, os pilotos têm ainda a oportunidade de efetuar um treino de arranque.

Tempo suficiente para o piloto da GASGAS se colocar numa boa posição de partida para sábado e domingo. "Penso que me vai ajudar o facto de ninguém ter ganho experiência na pista antes. Esta pista é nova para todos", afirmou. "Por isso, espero estar mais perto da frente e ser competitivo já a partir de sexta-feira."

Depois de ter lutado durante todo o fim de semana no GP de San Marino em Misano, Fernández falhou os pontos pela primeira vez esta época numa corrida de GP, terminando em 16º. Com a KTM e a GASGAS a não terem mais do que quatro lugares em disputa e Pedro Acosta a subir para a classe de MotoGP, Fernández continua a lutar por um lugar fixo para 2024.

"De certeza que não ajuda, mas tenho um contrato, por isso, teoricamente, tenho o lugar para o próximo ano e quero acreditar nisso. Estou a concentrar-me no meu trabalho esta época. Vou tentar terminar o ano o melhor possível e obter bons resultados no final da época. Espero que consigamos a grelha novamente para 2024", acrescentou o piloto da GASGAS. A igualdade de condições no Grande Prémio da Índia pode jogar muito bem a seu favor.

Classificação do Campeonato do Mundo após 24 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 283 pontos. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 416 pontos. 2º KTM 234. 3º Aprilia 218. 4º Yamaha 105. 5º Honda 105.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 394 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.