GP India en ServusTV: ¿Una oportunidad para Marc Márquez?

En Misano, el piloto del Pramac Jorge Martín conjuró un fin de semana perfecto sobre el asfalto desde la pole position. "La primera fila es ahora decisiva porque la clasificación cuenta para el sprint y la carrera y adelantar es cada vez más difícil debido a toda la aerodinámica y el 'aire sucio'", sabe el experto de ServusTV Stefan Bradl. Sobre Martin añadió: "No está segundo en el Campeonato del Mundo por nada. Después de todo, también fue capaz de sumar el pleno de puntos en Sachsenring".

Bradl se imagina que Martin aún siente la decepción de no haber sido ascendido al equipo oficial con la nueva temporada. "Sin duda le motivará. Por supuesto que quiere demostrar a Ducati que puede luchar por las victorias y que apostaron por el caballo equivocado."

Francesco "Pecco" Bagnaia, por su parte, casi saca el máximo de Misano tras la mala caída de Barcelona con dos terceros puestos, según Bradl. "No se puede subestimar esta actuación. No estaba en plena forma". Bradl no ve aún un duelo por el título entre Bagnaia y Martin, que podría convertirse en el primer piloto privado en hacerse con la corona mundial. "Aún nos quedan ocho carreras, hay 37 puntos que ganar cada fin de semana. Y Bezzecchi sigue ahí. Sobre todo en el extranjero, pueden pasar muchas cosas. No tenemos que especular sobre eso".

Tour de los extremos

Hablando del extranjero: en sólo ocho semanas, hay que completar siete paradas del Campeonato del Mundo con enormes distancias, estresantes saltos de huso horario y una gran variedad de condiciones climáticas, demasiado para el experto de ServusTV. "Las exigencias impuestas a los pilotos están al límite. Un viaje así es extremadamente duro para la mente y el cuerpo. Tienes que mantenerte sano, mostrar constancia, rendir al máximo".

Justo al comienzo del viaje de ida y vuelta, el campeonato del mundo de motociclismo entró en un nuevo territorio con el Circuito Internacional de Buddh, cerca de Delhi. Ya había habido críticas por las estrictas condiciones previas al evento. Los problemas de visado retrasaron la llegada de algunos pilotos y mecánicos, y el equipo de ServusTV también se vio afectado. "Dorna ha presionado para que se celebre el Gran Premio y al final vamos a ir", se muestra pragmático Bradl. "Al fin y al cabo, la India es uno de los mayores mercados de dos ruedas del mundo".

Bradl admitió que era difícil evaluar el resultado de la carrera teniendo en cuenta lo desconocido del terreno. En cualquier caso, apostar por Ducati no representa ningún riesgo. "Pero también veo una posibilidad para Marc Márquez porque nadie conoce la pista, no hay datos y Marc nunca necesita mucho tiempo para ser rápido en ningún sitio. Podría aprovechar esta ventaja con sus habilidades de pilotaje".

El Circuito de Buddh en retrato

Alrededor de la acción de las carreras, ServusTV presenta la nueva sede del Campeonato del Mundo, vuelta a la pista por el experto de ServusTV Alex Hofmann incluida, que también comenta los retos climáticos en Greater Noida.

Otra contribución muestra la preparación de Stefan Bradl para la expedición a la India en el OldtimerGP de Schwanenstadt. Además de un análisis de la lucha por el título, hay una reseña de la prueba de Misano, donde KTM introdujo un cambio de paradigma con un chasis de carbono.

Alina Marzi y Alex Hofmann informan directamente desde el Circuito Internacional de Buddh, con Philipp Krummholz y Sandro Cortese como comentaristas.

" Gran Premio IndianOil de la India en ServusTV

Sábado (23 de septiembre):

07:40: Clasificación MotoGP EN DIRECTO

08:35: Análisis de la clasificación

09:40: Clasificación Moto3 EN DIRECTO

10:45: Clasificación Moto2 EN DIRECTO

11:30: Sprint MotoGP EN DIRECTO

12:25: Sprint análisis



Domingo (24 de septiembre):

08:20: Inicio de la cobertura en directo

09:00: Carrera Moto3 EN DIRECTO

10:15: Carrera Moto2 EN DIRECTO

12:00: Carrera MotoGP EN DIRECTO

12:45: Análisis MotoGP

Como es habitual, SPEEDWEEK.com ha elaborado un resumen de toda la programación de TV y streaming para el fin de semana.