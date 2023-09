GP d'Inde sur ServusTV : une chance pour Marc Márquez ?

A Misano, le pilote Pramac Jorge Martin a réalisé un week-end parfait sur l'asphalte en partant de la pole position. "La première ligne est devenue cruciale car les qualifications comptent pour le sprint et la course et les dépassements sont de plus en plus difficiles en raison de l'aérodynamisme et du 'dirty air'", explique Stefan Bradl, expert de ServusTV. Et d'ajouter à propos de Martin : "Ce n'est pas pour rien qu'il occupe la deuxième place du championnat du monde. Après tout, il a également pu marquer tous les points au Sachsenring".

Bradl peut tout à fait imaginer que Martin soit encore déçu de ne pas avoir été promu dans l'équipe d'usine avec la nouvelle saison. "Cela va certainement le motiver. Il voudra bien sûr montrer à Ducati qu'il peut se battre pour les victoires et qu'ils ont misé sur le mauvais cheval".

Quant à Francesco "Pecco" Bagnaia, il a quasiment fait le maximum après son terrible crash de Barcelone en décrochant deux troisièmes places à Misano, a estimé Bradl. "Il ne faut pas sous-estimer cette performance. Il n'était pas en pleine forme". Bradl ne voit pas encore de duel pour le titre entre Bagnaia et Martin, qui pourrait être le premier privé à s'emparer de la couronne mondiale. "Il nous reste huit courses, il y a 37 points à prendre chaque week-end. Et puis Bezzecchi est encore là. Il peut se passer tellement de choses, surtout à l'étranger. Nous n'avons pas besoin de spéculer".

Tour des extrêmes

A propos de l'outre-mer : en seulement huit semaines, il y a sept étapes du championnat du monde à parcourir avec des distances énormes, des sauts de fuseaux horaires éprouvants et des conditions climatiques très différentes - pour l'expert de ServusTV, c'est trop. "Les exigences imposées aux pilotes sont à la limite du supportable. Un tel voyage fatigue énormément l'esprit et le corps. Il faut donc rester en bonne santé, faire preuve de constance, être au top".

Dès le début de la tournée, le championnat du monde de motocyclisme s'est aventuré en terre inconnue avec le Buddh International Circuit près de Delhi. Les conditions strictes avaient déjà été critiquées au préalable. En raison de problèmes de visa, l'arrivée de certains pilotes et mécaniciens a été retardée, l'équipe de ServusTV a également été touchée. "Dorna a imposé le Grand Prix et finalement, nous roulons maintenant", a déclaré Bradl, pragmatique. "Après tout, l'Inde est l'un des plus grands marchés de deux-roues au monde".

Bradl a avoué qu'il était difficile de se prononcer sur l'issue de la course compte tenu du terrain inconnu. Miser sur Ducati ne représente en tout cas aucun risque. "Mais je vois aussi une possibilité pour Marc Márquez, car personne ne connaît le circuit, il n'y a pas de données et Marc ne met jamais longtemps à être rapide quelque part. Il pourra peut-être profiter de cet avantage avec ses compétences de pilote".

Portrait du circuit de Buddh

Autour de l'action de la course, ServusTV présente le nouveau site du championnat du monde, track lap d'Alex Hofmann, expert ServusTV, inclus, qui aborde également les défis climatiques de Greater Noida.

Un autre reportage montre la préparation de Stefan Bradl pour l'expédition indienne lors du GP de voitures anciennes à Schwanenstadt. Outre l'analyse de la lutte pour le titre, il y a un retour sur le test de Misano, au cours duquel KTM a amorcé un changement de paradigme avec un cadre en carbone.

Alina Marzi et Alex Hofmann s'expriment directement depuis le circuit international de Buddh, Philipp Krummholz et Sandro Cortese assurent le commentaire.

"IndianOil Grand Prix" of India sur ServusTV

Samedi (23 septembre) :

07h40 : Qualifications MotoGP LIVE

08h35 : Analyse des qualifications

09h40 : Qualifications Moto3 LIVE

10h45 : Qualifications Moto2 LIVE

11h30 : Sprint MotoGP LIVE

12h25 : Analyse du sprint



Dimanche (24 septembre) :

08:20 : Début de la retransmission en direct

09:00 : Course Moto3 LIVE

10h15 : Course Moto2 LIVE

12h00 : Course MotoGP LIVE

12h45 : Analyse MotoGP

Comme d'habitude, SPEEDWEEK.com a rassemblé l'ensemble du programme TV et streaming du week-end dans un aperçu.