GP dell'India su ServusTV: possibilità per Marc Márquez?

ServusTV trasmette la prima del MotoGP in India in diretta sabato e domenica. Stefan Bradl questa volta non è in azione come esperto, ma come pilota sostituto, ma fa comunque luce sulla posizione di partenza.

A Misano, il pilota Pramac Jorge Martin ha dato vita a un weekend perfetto sull'asfalto partendo dalla pole position. "La prima fila è ora decisiva perché le qualifiche contano per la volata e per la gara e i sorpassi stanno diventando sempre più difficili a causa dell'aerodinamica e dell'"aria sporca"", spiega l'esperto di ServusTV Stefan Bradl. Su Martin ha aggiunto: "Non è al secondo posto nel Campionato del Mondo per niente. Dopotutto, è riuscito a fare il pieno di punti anche al Sachsenring".

Bradl può ben immaginare che Martin senta ancora la delusione di non essere stato promosso nel team ufficiale con la nuova stagione. "Questo lo motiverà sicuramente. Naturalmente vuole dimostrare alla Ducati che può lottare per le vittorie e che hanno puntato sul cavallo sbagliato".

Francesco "Pecco" Bagnaia, invece, ha quasi ottenuto il massimo da Misano dopo la brutta caduta di Barcellona con due terzi posti, ha detto Bradl. "Non si può sottovalutare questa prestazione. Non era al top della forma". Bradl non vede ancora un duello per il titolo tra Bagnaia e Martin, che potrebbe diventare il primo pilota privato a conquistare la corona del Campionato del Mondo. "Abbiamo ancora otto gare, ci sono 37 punti da guadagnare ogni fine settimana. E Bezzecchi è ancora lì. Soprattutto all'estero, possono succedere tante cose. Non dobbiamo speculare su questo".

Tour degli estremi

A proposito di oltreoceano: in sole otto settimane, devono essere completate sette tappe del Campionato del Mondo con distanze enormi, stressanti salti di fuso orario e una grande varietà di condizioni climatiche - troppo per l'esperto di ServusTV. "Le richieste poste ai piloti sono al limite. Un viaggio come questo è estremamente duro per la mente e il corpo. Bisogna rimanere in salute, mostrare costanza, dare il meglio di sé".

Proprio all'inizio del viaggio di andata e ritorno, il campionato mondiale di motociclismo è entrato in un nuovo territorio con il Buddh International Circuit vicino a Delhi. Già in precedenza erano state sollevate critiche per le rigide condizioni in cui si svolgeva l'evento. Problemi di visto hanno ritardato l'arrivo di alcuni piloti e meccanici e anche la troupe di ServusTV ne ha risentito. "La Dorna ha spinto per il Gran Premio e alla fine ci andremo", è pragmatico Bradl. "Dopo tutto, l'India è uno dei più grandi mercati delle due ruote al mondo".

Bradl ha ammesso che è stato difficile valutare l'esito della gara a causa del terreno sconosciuto. In ogni caso, scommettere sulla Ducati non rappresenta un rischio. "Ma vedo anche una possibilità per Marc Márquez perché nessuno conosce la pista, non ci sono dati e Marc non ha mai bisogno di molto tempo per essere veloce ovunque. Potrebbe essere in grado di sfruttare questo vantaggio con le sue capacità di guida".

Il circuito di Buddh in un ritratto

A margine delle gare, ServusTV presenta la nuova sede del Campionato del Mondo, con il giro di pista di Alex Hofmann, esperto di ServusTV, che parla anche delle sfide climatiche di Greater Noida.

Un altro contributo mostra la preparazione di Stefan Bradl per la spedizione in India all'OldtimerGP di Schwanenstadt. Oltre a un'analisi della lotta per il titolo, c'è una recensione della prova di Misano, dove KTM ha introdotto un cambio di paradigma con un telaio in carbonio.

Alina Marzi e Alex Hofmann raccontano direttamente dal Buddh International Circuit, mentre Philipp Krummholz e Sandro Cortese forniscono il commento.

"IndianOil Grand Prix of India" su ServusTV

Sabato (23 settembre):

07:40: Qualifiche MotoGP LIVE

08:35: Analisi delle qualifiche

09:40: Qualifiche Moto3 LIVE

10:45: Qualifiche Moto2 LIVE

11:30: Sprint MotoGP LIVE

12:25: Analisi della volata



Domenica (24 settembre):

08:20: Inizio della diretta

09:00: Gara Moto3 LIVE

10:15: Gara Moto2 LIVE

12:00: Gara MotoGP LIVE

12:45: Analisi MotoGP

Come di consueto, SPEEDWEEK.com ha compilato una panoramica dell'intero programma televisivo e di streaming per il fine settimana.