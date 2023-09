GP da Índia na ServusTV: Oportunidade para Marc Márquez?

A ServusTV mostra a estreia do MotoGP na Índia em direto no sábado e no domingo. Stefan Bradl não está em ação como especialista desta vez, mas como piloto substituto, mas ainda assim lança luz sobre a posição de partida.

Em Misano, o piloto da Pramac, Jorge Martin, conseguiu um fim de semana perfeito no asfalto a partir da pole position. "A primeira linha é agora decisiva porque a qualificação conta para o sprint e para a corrida e as ultrapassagens estão a tornar-se cada vez mais difíceis devido a toda a aerodinâmica e ao 'ar sujo'", sabe o especialista da ServusTV Stefan Bradl. Sobre Martin, acrescentou: "Não é por acaso que ele está em segundo lugar no Campeonato do Mundo. Afinal de contas, ele também foi capaz de marcar pontos completos em Sachsenring".

Bradl pode imaginar que Martin ainda está a sentir a desilusão de não ter sido promovido para a equipa de fábrica na nova época. "Isso vai certamente motivá-lo. Claro que ele quer mostrar à Ducati que pode lutar por vitórias e que eles apostaram no cavalo errado."

Francesco "Pecco" Bagnaia, por outro lado, quase tirou o máximo proveito de Misano depois do mau acidente de Barcelona com dois terceiros lugares, disse Bradl. "Não se pode subestimar este desempenho. Ele não estava em boa forma física". Bradl ainda não vê um duelo pelo título entre Bagnaia e Martin, que poderia se tornar o primeiro piloto privado a conquistar a coroa do Campeonato do Mundo. "Ainda temos oito corridas, há 37 pontos a ganhar em cada fim de semana. E o Bezzecchi ainda lá está. Especialmente no estrangeiro, muita coisa pode acontecer. Não temos de especular sobre isso."

Volta de extremos

Por falar em ultramar: em apenas oito semanas, têm de ser cumpridas sete paragens do Campeonato do Mundo, com distâncias enormes, saltos de fuso horário stressantes e uma grande variedade de condições climáticas - demasiado para o especialista da ServusTV. "As exigências impostas aos pilotos estão no limite. Uma viagem como esta é extremamente difícil para o corpo e para a mente. Temos de nos manter saudáveis, ser consistentes e dar o nosso melhor".

Logo no início da viagem de ida e volta, o campeonato do mundo de motociclismo entrou num novo território com o Circuito Internacional de Buddh, perto de Deli. Já tinha havido críticas sobre as condições rigorosas no período que antecedeu o evento. Problemas com vistos atrasaram a chegada de alguns pilotos e mecânicos e a equipa da ServusTV também foi afetada. "A Dorna fez pressão para que o Grande Prémio se realizasse e acabámos por ir", Bradl é pragmático. "Afinal de contas, a Índia é um dos maiores mercados de duas rodas do mundo."

Bradl admitiu que foi difícil avaliar o resultado da corrida, tendo em conta o terreno desconhecido. De qualquer forma, apostar na Ducati não representa um risco. "Mas também vejo uma possibilidade para Marc Márquez porque ninguém conhece a pista, não há dados e Marc nunca precisa de muito tempo para ser rápido em qualquer lugar. Ele pode ser capaz de usar esta vantagem com as suas capacidades de pilotagem."

Circuito de Buddh em retrato

Em torno da ação de corrida, a ServusTV apresenta o novo local do Campeonato do Mundo, com uma volta à pista feita pelo especialista da ServusTV, Alex Hofmann, que também fala sobre os desafios climáticos em Greater Noida.

Outra contribuição mostra a preparação de Stefan Bradl para a expedição à Índia no OldtimerGP em Schwanenstadt. Para além de uma análise da luta pelo título, há uma revisão do teste de Misano, onde a KTM introduziu uma mudança de paradigma com um quadro de carbono.

Alina Marzi e Alex Hofmann fazem a reportagem diretamente do Circuito Internacional de Buddh, com Philipp Krummholz e Sandro Cortese a fazerem os comentários.

"Grande Prémio da Índia IndianOil na ServusTV

Sábado (23 de setembro):

07:40: Qualificação MotoGP EM DIRECTO

08:35: Análise da qualificação

09:40: Qualificação de Moto3 EM DIRECTO

10:45: Qualificação de Moto2 em DIRECTO

11:30: Sprint MotoGP AO VIVO

12:25: Análise do Sprint



Domingo (24 setembro):

08:20: Início da transmissão em direto

09:00: Corrida de Moto3 em DIRECTO

10:15: Corrida de Moto2 em DIRECTO

12:00: Corrida de MotoGP EM DIRECTO

12:45: Análise MotoGP

Como de costume, o SPEEDWEEK.com compilou uma visão geral de todo o programa de TV e streaming para o fim de semana.