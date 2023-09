Marc Márquez: "Sería imparable con Ducati

A pesar de los puntos brillantes en el GP de India, todo indica que Marc Márquez no ve futuro en Honda. Ya declaró el viernes que sus resultados en India se debían a su talento, no a la moto.

Es difícil saber si Marc Márquez y su mánager Jaime "Jimmy" Martínez van de farol y engañan al mundo, o si ellos mismos a veces siguen indecisos. En cualquier caso, las innumerables declaraciones de Marc Márquez indican que de momento ya no ve futuro en Honda Racing Corporation y que se pasará a Gresini Ducati.

Porque en el GP de Misano del jueves, el seis veces campeón del mundo de MotoGP ya declaró inequívocamente que ya se había decidido por 2024, y que el test del lunes con el prototipo 2024 de Honda ya no influiría en sus planes. Pero durante la pausa para comer en el test de Misano, Marc se burló de sus declaraciones del jueves. De repente afirmó: "Tengo dos planes y decidiré en India o Japón".

¿Qué había pasado entre el jueves y el lunes? El director general de motores de Ducati, Claudio Domenicali, compareció en el GP de San Marino y Marc Márquez se dio cuenta de que no a todos los altos cargos de los rojos de Borgo Panigale les entusiasma la idea de verle fichado por Gresini Racing en 2024.

"Tenemos tres pilotos Ducati en las tres primeras posiciones del Mundial de pilotos. No estamos desesperados por encontrar más pilotos punteros", era el tenor en Ducati Corse.

Pero Gigi Dall'Igna, Director General de Ducati Corse y dotado de amplios poderes debido a sus increíbles éxitos (Ducati ganará los Campeonatos del Mundo de MotoGP, Superbike y Supersport en 2023, además del Campeonato del Mundo de MotoE con las motos unitarias), no quiere perder la oportunidad de fichar a la grandiosa superestrella. Dall'Igna ganó en 2010 el Campeonato del Mundo de 125cc en Derbi con Marc Márquez durante su etapa como jefe de carreras del Grupo Piaggio (con las marcas Aprilia, Gilera y Derbi). Desde entonces, los dos pilotos excepcionales se han encontrado con mucho respeto.

De hecho, cabe preguntarse de qué manera podría beneficiarse Ducati de una apuesta por el número 93, en un momento en el que seis pilotos de Desmosedici están entre los nueve primeros del mundial de pilotos, siete de los ocho pilotos Ducati de MotoGP tienen opciones de podio y en 2023 ya se han vuelto a ganar nueve de las doce carreras dominicales. En comparación, Ducati ganó 12 de 20 carreras en 2022. Este año, este asombroso récord puede mejorarse significativamente.

Marc Márquez, por su parte, sabe que incluso con una Ducati GP23 de segunda mano puede competir por los tres primeros puestos en cada carrera de 2024. Porque incluso Enea Bastianini, en su segunda temporada de MotoGP con Gresini en 2022, consiguió cuatro victorias en MotoGP y el tercer puesto en el Campeonato del Mundo con una moto del año anterior.

Marc Márquez debería ser capaz de lograr una actuación como esa en una semiestrella si es capaz de asegurar un 2º y un 4º en India el viernes y un fuerte 3º en el sprint con el caracol Honda que hasta ahora sólo le ha dado el 19º puesto en el Mundial de 2023.

Marc Márquez no tiene rival al que temer

No puedo ver dentro de la cabeza de Marc Márquez. Pero he seguido de cerca su carrera en GP desde su primer minuto con KTM en el Mundial de 125cc y puedo ponerme en su piel.

Puede que nunca haya visto pilotar a Mike Hailwood, pero he visto de cerca a pilotos excepcionales como Agostini, Read, Sheene, Cecotto, Roberts, Spencer, Lawson, Doohan, Rossi, Stoner y Lorenzo. Pero nunca he podido ver a un piloto de motos tan obsesionado, talentoso, ansioso por entrenar, hambriento por ganar, ambicioso y combativo como #MM93".

Se dice que Hailwood hacía milagros incluso con material no competitivo, con razón se ganó esta reputación. Otras estrellas tenían a veces motos superiores, también Rossi al menos con Aprilia (125 y 250) y luego con Honda (500 y 990 cc).

Claro que Marc Márquez no ha tenido una carrera impecable. En 2011 perdió el título de campeón del mundo de Moto2 ante Stefan Bradl por arriesgar sin precedentes. La bandera negra de 2013 en Phillip Island (obviando la parada obligatoria para cambiar neumáticos) y la actuación en el choque de Sepang en 2015 tampoco fueron glorias, cuando regaló la victoria a Pedrosa para vengarse de Rossi. En Termas de Río Hondo 2018 (con cuatro penalizaciones en 40 minutos), el cachondo también se desdijo.

Pero la extensa lista de sus éxitos triunfales eclipsa estas escapadas, para las que hoy no habría hecho falta el tercer puesto en el Sprint de la India. Y también en el automovilismo, el genio y la locura están a veces separados sólo por una fina línea.

En cualquier caso, hace quince días en Misano hice una predicción arriesgada: Marc Márquez correrá para Gresini Ducati en 2024. Y lo mantengo.

Los máximos responsables de Honda llevan jurando desde el TT holandés de Assen, a finales de junio, que no quieren un piloto descontento en sus filas y que tampoco obligarán a Marc a correr con la coja Honda RC213V en 2024.

Las recientes declaraciones del 59 veces ganador de MotoGP no hacen pensar que la carrera de Marc Márquez en el Repsol Honda vaya a continuar en 2024.

Y es probable que la actuación de Marc Márquez en el Circuito de Buddh siga siendo un hito tan solitario como la victoria de Alex Rins en 20123 en Texas y el segundo puesto de Marc en 2022 en Phillip Island.

La última victoria de Marc en un GP fue hace dos años y su último podio en un GP en domingo será pronto hace un año. Sin embargo, sabe que pilotos de Ducati como Luca Marini (y también su hermano Alex Márquez) no pueden hacerle sombra con motos idénticas.

Por eso estoy convencido de que no se hará otra temporada con Honda, que ya le ha dado resultados deprimentes como un 17º y 17º puesto, además de numerosas caídas y lesiones durante los sprints.

Marc Márquez tiene 30 años, se ha dejado la piel por Honda el tiempo suficiente y por favor que lo pague. Pero si quiere igualar o superar las nueve victorias de Rossi en el Campeonato del Mundo, no puede seguir esperando un milagro de Honda.

En el GP de Barcelona, Márquez perdió 1,062 segundos respecto al mejor tiempo de la segunda sesión de clasificación. Ni el más tonto puede creer que se pueda recuperar esta diferencia para 2024.

Y menos con figuras como Kuwata y Kokubo, que llevan casi cuatro años con la impotencia escrita en la cara. Este año han conseguido la hazaña de hundir el carro de MotoGP un poco más en el fango.

Hailwood, Agostini, Read, Lawson, Rossi, Stoner... todos ellos se han proclamado campeones del mundo de la categoría reina con diferentes marcas.

Marc Márquez puede luchar por victorias y podios en Gresini Ducati en 2024. Gigi Dall'Igna pondrá en su box la mejor Ducati GP23 posible. Hoy, Ducati en India ha traicionado que el camino de Marc a Gresini está allanado. Y no hay ningún otro candidato desde que Franco Morbidelli fue desvelado como nuevo fichaje de Pramac para 2024.

"He estado hablando con los responsables de HRC desde Mugello", ha informado hoy Marc Márquez en la India. "Entonces tuvimos una reunión muy agradable. En Austria tuvimos otra conversación importante, en un buen ambiente. Estamos intentando encontrar la mejor solución para el proyecto y para el futuro. Para el futuro de Honda y el mío. Ese es el objetivo principal".

Marc Márquez es inteligente y previsor. Por eso es consciente: aunque ahora en la India haya algunos puntos brillantes, está condenado en Honda incluso en 2024.

Hoy en la India lo ha dejado claro: "Soy muy inteligente y sé lo que necesito y lo que quiero. Busco la mejor solución para todos. No sólo para mí. Porque no estoy solo, somos un equipo. Tengo que pensar en todos, no sólo en mi equipo, también en Honda, en lo que hemos hecho juntos, dónde estamos ahora y dónde queremos llegar. En mi cabeza, lo que pienso es fijo. Pero una decisión tan trascendental tiene que estar bien pensada, no se puede tomar de un día para otro. Es un proceso que lleva tiempo".

Que, a sus 30 años, no necesita: Es una moto que sólo gana una carrera cada dos años.