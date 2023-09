Marc Márquez : il serait inarrêtable sur Ducati

Malgré les lueurs d'espoir du GP d'Inde, tout porte à croire que Marc Márquez ne voit pas d'avenir chez Honda. Il a déjà déclaré vendredi que ses résultats en Inde étaient dus à son talent et non à la moto.

Il est difficile de savoir si Marc Márquez et son manager Jaime "Jimmy" Martínez bluffent et se moquent du monde ou s'ils sont eux-mêmes parfois encore indécis. En tout cas, d'innombrables déclarations de Marc Márquez indiquent qu'il ne voit actuellement plus d'avenir chez Honda Racing Corporation et qu'il va passer chez Gresini Ducati.

En effet, lors du GP de Misano, le sextuple champion du monde de MotoGP a affirmé sans ambiguïté dès jeudi qu'il avait déjà pris sa décision pour 2024 et que le test de lundi avec le prototype 2024 de Honda n'influencerait plus ses plans. Mais lors de la pause déjeuner du test de Misano, Marc a tourné en dérision ses déclarations de jeudi. Il a soudainement affirmé : "J'ai deux plans et je prendrai ma décision en Inde ou au Japon".

Que s'est-il passé entre jeudi et lundi ? Lors du GP de Saint-Marin, le CEO du moteur Ducati Claudio Domenicali est apparu et Marc Márquez s'est rendu compte que chez les Rouges à Borgo Panigale, tous les top managers n'étaient pas enthousiastes à l'idée de le voir signer chez Gresini Racing en 2024.

"Nous avons trois pilotes Ducati aux trois premières places du championnat du monde des pilotes. Nous ne sommes pas désespérés de trouver d'autres pilotes de pointe", disait-on chez Ducati Corse.

Mais Gigi Dall'Igna, General Manager chez Ducati Corse et doté de pouvoirs étendus en raison de ses succès incroyables (Ducati remporte en 2023 le championnat du monde MotoGP, Superbike et Supersport, ainsi que le championnat du monde MotoE avec les motos unifiées), ne veut pas laisser passer l'occasion d'engager la grandiose superstar. Lorsqu'il était directeur de course du groupe Piaggio (avec les marques Aprilia, Gilera et Derbi), Dall'Igna a remporté le championnat du monde 125 cm3 2010 sur Derbi avec Marc Márquez. Depuis, les deux pilotes d'exception se rencontrent avec beaucoup de respect.

En effet, on peut se demander sous quelle forme Ducati pourrait profiter d'un engagement du numéro 93, à un moment où six pilotes Desmosedici se trouvent dans le top 9 du championnat du monde des pilotes, où sept des huit pilotes Ducati MotoGP ont des chances de monter sur le podium et où neuf des douze courses dominicales ont déjà été gagnées en 2023. À titre de comparaison, Ducati a remporté 12 des 20 victoires en 2022. Ce bilan enthousiasmant peut être nettement amélioré cette année.

Marc Márquez, quant à lui, sait que même avec une Ducati GP23 d'occasion, il peut se mêler au top 3 de chaque course en 2024. En effet, même Enea Bastianini a assuré quatre victoires en MotoGP et une troisième place au championnat du monde lors de sa deuxième saison en MotoGP en 2022 chez Gresini avec une machine de l'année précédente.

Une telle performance devrait pouvoir être réalisée par Marc Márquez en demi-teinte, s'il parvient à assurer les 2e et 4e places vendredi en Inde, ainsi qu'une solide 3e place au sprint, avec l'escargot Honda qui ne lui a valu jusqu'ici qu'une 19e place au championnat du monde en 2023.

Marc Márquez ne doit craindre aucun adversaire

Je ne peux pas entrer dans la tête de Marc Márquez. Mais j'ai suivi de près sa carrière en GP depuis la première minute chez KTM dans le championnat du monde 125 et je peux me mettre à sa place.

Je n'ai certes jamais vu Mike Hailwood rouler, mais j'ai vu de près des pilotes d'exception comme Agostini, Read, Sheene, Cecotto, Roberts, Spencer, Lawson, Doohan, Rossi, Stoner et Lorenzo. Mais je n'ai jamais pu observer un pilote de moto aussi obsédé, talentueux, avide d'entraînement, avide de victoire, ambitieux et combatif que #MM93.

On dit de Hailwood qu'il a fait des merveilles même avec un matériel non compétitif, il a acquis cette réputation à juste titre. D'autres stars avaient des motos parfois supérieures, même Rossi au moins chez Aprilia (125 et 250) puis chez Honda (500 et 990 cm3).

Bien sûr, Marc Márquez n'a pas eu une carrière sans faille. En 2011, sa prise de risque sans précédent lui a fait perdre le titre de champion du monde Moto2 au profit de Stefan Bradl. Son drapeau noir en 2013 à Phillip Island (arrêt obligatoire pour changer de pneus non respecté) et sa prestation lors du Sepang-Clash en 2015 n'ont pas non plus été glorieux, lorsqu'il a laissé échapper la victoire à Pedrosa pour se venger de Rossi. À Termas de Río Hondo en 2018 (avec quatre pénalités en 40 minutes), la tête brûlée a également été abandonnée par tous les bons esprits.

Mais la longue liste de ses succès triomphants éclipse ces escapades, et la troisième place du Grand Prix d'Inde d'aujourd'hui n'aurait pas été nécessaire pour cela. Et même dans le sport automobile, le génie et la folie ne sont parfois séparés que par une mince ligne.

Quoi qu'il en soit, il y a deux semaines à Misano, j'ai fait un pronostic risqué : Marc Márquez roulera en 2024 chez Gresini Ducati. Je m'y tiens.

Depuis le Dutch-TT d'Assen fin juin, les top managers de Honda jurent qu'ils ne veulent pas d'un pilote malheureux dans leurs rangs et qu'ils ne forceront pas Marc à continuer à courir en 2024 avec la Honda RC213V boiteuse.

Les récentes déclarations de l'homme aux 59 victoires en MotoGP n'indiquent pas que la carrière Repsol-Honda de Marc Márquez se poursuivra en 2024.

Et la performance de Marc Márquez sur le circuit de Buddh risque de rester aussi solitaire que la victoire d'Alex Rins en 20123 au Texas et la deuxième place de Marc en 2022 à Phillip Island.

La dernière victoire de Marc en GP remonte à deux ans et son dernier podium en GP un dimanche à bientôt un an. Il sait cependant que des pilotes Ducati comme Luca Marini (et aussi son frère Alex Márquez) ne lui arrivent pas à la cheville sur des motos identiques.

C'est pourquoi je suis convaincu qu'il ne s'infligera pas une nouvelle saison avec Honda, qui, outre de nombreuses chutes et blessures lors des sprints, lui a déjà valu des résultats déprimants comme une 17e et une 17e place.

Marc Márquez a 30 ans, il a suffisamment donné de sa personne pour Honda et il en a payé le prix. Mais s'il veut égaler ou dépasser les neuf titres mondiaux de Rossi, il ne doit plus espérer un miracle Honda.

Au GP de Barcelone, Márquez a perdu 1,062 seconde sur le meilleur temps lors de la deuxième séance de qualification. Même le plus stupide des idiots ne peut croire que ce retard puisse être comblé pour 2024.

Surtout pas avec des personnages comme Kuwata et Kokubo, dont le désarroi se lit sur le visage depuis près de quatre ans. Ils ont réussi l'exploit d'enfoncer encore un peu plus la charrette MotoGP dans la boue cette année.

Hailwood, Agostini, Read, Lawson, Rossi, Stoner - ils sont tous devenus champions du monde dans la catégorie reine sous différentes marques.

Marc Márquez pourra se battre pour des victoires et des podiums chez Gresini Ducati en 2024. Gigi Dall'Igna lui fournira la meilleure Ducati GP23 possible dans son box. Aujourd'hui, Ducati a souligné en Inde que la voie était ouverte pour Marc chez Gresini. Et il n'y a pas d'autre candidat depuis que Franco Morbidelli a été présenté comme la nouvelle recrue de Pramac pour 2024.

"Je parle avec les managers du HRC depuis le Mugello", a déclaré Marc Márquez aujourd'hui en Inde. "Nous avons eu une réunion très sympathique à l'époque. En Autriche aussi, nous avons eu une nouvelle discussion importante, dans une bonne ambiance. Nous nous efforçons de trouver la meilleure solution pour le projet et pour l'avenir. Pour l'avenir de Honda et pour le mien. C'est l'objectif principal".

Marc Márquez est intelligent et clairvoyant. C'est pourquoi il est conscient que même s'il y a maintenant eu quelques lueurs d'espoir en Inde, chez Honda, il est aussi voué à la disparition en 2024.

Aujourd'hui, en Inde, il a laissé échapper un message clair : "Je suis très intelligent et je sais ce dont j'ai besoin et ce que je veux. Je cherche la meilleure solution pour toutes les parties concernées. Pas seulement pour moi. Car je ne suis pas seul, nous sommes une équipe. Je dois penser à tout le monde, pas seulement à mon équipe, mais aussi à Honda, à ce que nous avons accompli ensemble, où nous sommes maintenant et où nous voulons aller. Dans ma tête, ce que je pense est clair. Mais une décision aussi importante doit être mûrement réfléchie, tu ne peux pas la prendre du jour au lendemain. C'est un processus qui prend du temps".

Ce dont il n'a plus besoin à 30 ans : Une moto qui ne gagne une course que tous les deux ans.