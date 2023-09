Marc Márquez: con la Ducati sarebbe inarrestabile

Nonostante i risultati positivi del GP d'India, tutto indica che Marc Márquez non vede un futuro alla Honda. Già venerdì ha dichiarato che i suoi risultati in India erano dovuti al suo talento, non alla moto.

È difficile dire se Marc Márquez e il suo manager Jaime "Jimmy" Martínez stiano bluffando e ingannando il mondo, o se loro stessi siano talvolta ancora indecisi. In ogni caso, le innumerevoli dichiarazioni di Marc Márquez indicano che al momento non vede più un futuro con la Honda Racing Corporation e passerà alla Gresini Ducati.

Infatti, al GP di Misano di giovedì, il sei volte campione del mondo della MotoGP aveva già dichiarato inequivocabilmente di aver già deciso per il 2024 e che il test di lunedì con il prototipo Honda 2024 non avrebbe più influenzato i suoi piani. Ma durante la pausa pranzo del test di Misano, Marc si è preso gioco delle sue dichiarazioni del giovedì. All'improvviso ha dichiarato: "Ho due piani e deciderò in India o in Giappone".

Cosa è successo tra giovedì e lunedì? L'amministratore delegato dei motori Ducati Claudio Domenicali si è presentato al GP di San Marino e Marc Márquez ha capito che non tutti i top manager della Rossa di Borgo Panigale sono entusiasti all'idea di vederlo firmato con Gresini Racing nel 2024.

"Abbiamo tre piloti Ducati nelle prime tre posizioni del campionato mondiale piloti. Non siamo alla ricerca disperata di altri piloti di punta", è stato il tenore di Ducati Corse.

Ma Gigi Dall'Igna, Direttore Generale di Ducati Corse e dotato di ampi poteri grazie ai suoi incredibili successi (Ducati vince i Campionati del Mondo MotoGP, Superbike e Supersport nel 2023, oltre al Campionato del Mondo MotoE con le moto unitarie), non vuole perdere l'occasione di ingaggiare la grandiosa superstar. Dall'Igna ha vinto il Campionato del Mondo 125cc del 2010 su Derbi con Marc Márquez durante il periodo in cui era boss delle corse del Gruppo Piaggio (con i marchi Aprilia, Gilera e Derbi). Da allora, i due eccezionali piloti si sono incontrati con grande rispetto.

In effetti, ci si può chiedere in che modo Ducati potrebbe trarre vantaggio da un impegno con il numero 93, in una fase in cui sei piloti Desmosedici sono tra i primi nove nel campionato mondiale piloti, sette degli otto piloti Ducati della MotoGP hanno possibilità di podio e nel 2023 nove delle dodici gare domenicali sono già state vinte di nuovo. A titolo di confronto, nel 2022 Ducati ha vinto 12 gare su 20. Quest'anno, questo record straordinario può essere migliorato in modo significativo.

Marc Márquez, invece, sa che anche con una Ducati GP23 di seconda mano può competere per i primi tre posti in ogni gara del 2024. Perché anche Enea Bastianini, alla sua seconda stagione in MotoGP con Gresini nel 2022, ha ottenuto quattro vittorie in MotoGP e il terzo posto nel Campionato del Mondo con una moto dell'anno precedente.

Marc Márquez dovrebbe essere in grado di ottenere una prestazione del genere in una semi-serata se riuscirà a ottenere un 2° e un 4° posto in India venerdì e un forte 3° posto in volata con la chiocciola Honda che finora gli ha regalato solo il 19° posto nel Campionato del Mondo nel 2023.

Marc Márquez non ha avversari da temere

Non posso vedere nella testa di Marc Márquez. Ma ho seguito da vicino la sua carriera nei GP fin dal suo esordio con la KTM nel Campionato del Mondo 125cc e posso mettermi nei suoi panni.

Forse non ho mai visto correre Mike Hailwood, ma ho visto da vicino piloti eccezionali come Agostini, Read, Sheene, Cecotto, Roberts, Spencer, Lawson, Doohan, Rossi, Stoner e Lorenzo. Ma non ho mai potuto osservare un pilota di moto così ossessionato, talentuoso, desideroso di allenarsi, affamato di vincere, ambizioso e combattivo come #MM93".

Si dice che Hailwood abbia fatto miracoli anche con materiale non competitivo, e si è giustamente guadagnato questa reputazione. Altre star hanno avuto moto a volte superiori, anche Rossi almeno con Aprilia (125 e 250) e poi con Honda (500 e 990 cc).

Certo, Marc Márquez non ha avuto una carriera impeccabile. Nel 2011 ha perso il titolo di campione del mondo della Moto2 a favore di Stefan Bradl a causa della sua inaudita propensione al rischio. Anche la bandiera nera del 2013 a Phillip Island (senza tener conto della sosta obbligatoria per il cambio gomme) e la prestazione nello scontro di Sepang del 2015 non sono state gloriose, quando ha ceduto la vittoria a Pedrosa per vendicarsi di Rossi. Anche a Termas de Río Hondo 2018 (con quattro penalità in 40 minuti), la testa calda ha perso il senno.

Ma la lunga lista dei suoi successi trionfali supera queste fughe, per le quali oggi non sarebbe stato necessario il terzo posto nella Indian Sprint. Anche nel motorsport, genio e follia sono talvolta separati solo da una linea sottile.

In ogni caso, quindici giorni fa a Misano ho fatto una previsione azzardata: Marc Márquez correrà per la Gresini Ducati nel 2024. E non ho cambiato idea.

I vertici della Honda hanno giurato fin dal Dutch TT di Assen, a fine giugno, di non volere un pilota insoddisfatto tra le proprie fila e di non costringere Marc a correre con la zoppicante Honda RC213V nemmeno nel 2024.

Le recenti dichiarazioni del 59 volte vincitore della MotoGP non fanno pensare che la carriera di Marc Márquez alla Repsol Honda continuerà nel 2024.

E la prestazione di Marc Márquez sul Circuito di Buddh rimarrà probabilmente un evento solitario come la vittoria di Alex Rins in Texas nel 20123 e il secondo posto di Marc a Phillip Island nel 2022.

L'ultima vittoria di Marc in un GP risale a due anni fa e il suo ultimo podio in un GP di domenica sarà presto un anno fa. Tuttavia, sa che piloti Ducati come Luca Marini (e anche il fratello Alex Márquez) non possono competere con lui su moto identiche.

Per questo sono convinto che non farà un'altra stagione con la Honda, che gli ha già regalato risultati deprimenti come un 17° e un 17° posto, oltre a numerose cadute e infortuni durante le volate.

Marc Márquez ha 30 anni, ha consumato la sua pelle per la Honda abbastanza a lungo e per favore paghi per questo. Ma se vuole eguagliare o superare i nove titoli mondiali vinti da Rossi, non può più sperare in un miracolo Honda.

Nel GP di Barcellona, Márquez ha perso 1,062 secondi rispetto al miglior tempo nella seconda sessione di qualifiche. Nemmeno il più grande dei pazzi può credere che questo divario possa essere recuperato per il 2024.

Soprattutto non con personaggi come Kuwata e Kokubo, che da quasi quattro anni hanno il volto impotente. Quest'anno sono riusciti nell'impresa di far sprofondare il carro della MotoGP ancora di più nel fango.

Hailwood, Agostini, Read, Lawson, Rossi, Stoner: sono tutti diventati campioni del mondo nella classe regina con marchi diversi.

Marc Márquez può lottare per vittorie e podi con la Gresini Ducati nel 2024. Gigi Dall'Igna metterà nel suo box la migliore Ducati GP23 possibile. Oggi la Ducati in India ha tradito che la strada per Marc a Gresini è stata spianata. E non c'è nessun altro candidato, visto che Franco Morbidelli è stato presentato come il nuovo acquisto della Pramac per il 2024.

"Ho parlato con i dirigenti della HRC fin dal Mugello", ha riferito Marc Márquez oggi in India. "Abbiamo avuto un incontro molto bello. In Austria abbiamo avuto un'altra importante conversazione, in una buona atmosfera. Stiamo cercando di trovare la soluzione migliore per il progetto e per il futuro. Per il futuro della Honda e per me. Questo è l'obiettivo principale".

Marc Márquez è intelligente e lungimirante. Per questo è consapevole che, anche se ora in India c'è qualche sprazzo di luce, è condannato a rimanere alla Honda anche nel 2024.

Oggi in India ha fatto una dichiarazione chiara: "Sono molto intelligente e so di cosa ho bisogno e cosa voglio. Sto cercando la soluzione migliore per tutti. Non solo per me. Perché non sono solo, siamo una squadra. Devo pensare a tutti, non solo al mio equipaggio, ma anche alla Honda, a quello che abbiamo fatto insieme, a dove siamo ora e a dove vogliamo andare. Nella mia testa, quello che penso è fisso. Ma una decisione di così ampia portata deve essere ben ponderata, non si può prendere da un giorno all'altro. È un processo che richiede tempo".

Che, a 30 anni, non gli serve: È una moto che vince solo una gara ogni due anni.