Marc Márquez: Ele seria imparável na Ducati

É difícil dizer se Marc Márquez e o seu empresário Jaime "Jimmy" Martínez estão a fazer bluff e a enganar o mundo, ou se eles próprios ainda estão indecisos. De qualquer forma, inúmeras declarações de Marc Márquez indicam que ele não vê mais um futuro com a Honda Racing Corporation no momento e vai mudar para a Gresini Ducati.

Porque no GP de Misano na quinta-feira, o hexacampeão mundial de MotoGP já declarou inequivocamente que já havia decidido sobre 2024, e que o teste de segunda-feira com o protótipo 2024 da Honda não influenciaria mais seus planos. Mas durante a pausa para o almoço no teste de Misano, Marc fez pouco das suas declarações de quinta-feira. De repente, ele afirmou: "Tenho dois planos e vou decidir na Índia ou no Japão".

O que aconteceu entre quinta e segunda-feira? O Diretor Geral de Motores da Ducati, Claudio Domenicali, apareceu no GP de San Marino e Marc Márquez percebeu que nem todos os gestores de topo da Reds em Borgo Panigale estão entusiasmados com a ideia de o verem assinado com a Gresini Racing em 2024.

"Temos três pilotos da Ducati nas três primeiras posições do campeonato do mundo de pilotos. Não estamos desesperados para encontrar mais pilotos de topo", foi o teor da Ducati Corse.

Mas Gigi Dall'Igna, Diretor Geral da Ducati Corse e dotado de poderes de longo alcance devido aos seus incríveis sucessos (a Ducati vence os Campeonatos do Mundo de MotoGP, Superbike e Supersport em 2023, mais o Campeonato do Mundo de MotoE com as motos unitárias), não quer perder a oportunidade de contratar a grandiosa superestrela. Dall'Igna venceu o Campeonato do Mundo de 125cc de 2010 na Derbi com Marc Márquez durante o seu tempo como chefe de corrida do Grupo Piaggio (com as marcas Aprilia, Gilera e Derbi). Desde então, os dois pilotos excepcionais têm-se encontrado com muito respeito.

De facto, podemos perguntar-nos de que forma a Ducati poderia beneficiar de um compromisso com o número 93, numa fase em que seis pilotos da Desmosedici estão entre os nove primeiros no campeonato do mundo de pilotos, sete dos oito pilotos da Ducati MotoGP têm hipóteses de subir ao pódio e, em 2023, nove das doze corridas de domingo já foram novamente ganhas. Em comparação, a Ducati venceu 12 das 20 corridas em 2022. Este ano, este registo arrebatador pode ser significativamente melhorado.

Marc Márquez, por outro lado, sabe que, mesmo com uma Ducati GP23 em segunda mão, pode competir pelos três primeiros em todas as corridas de 2024. Porque até Enea Bastianini, na sua segunda época de MotoGP com a Gresini em 2022, garantiu quatro vitórias de MotoGP e o terceiro lugar no Campeonato do Mundo com uma moto do ano anterior.

Marc Márquez deve ser capaz de conseguir um desempenho como esse num semi-sleeper se conseguir garantir o 2º e 4º na Índia na sexta-feira e um forte 3º no sprint com o caracol Honda que até agora só lhe deu o 19º lugar no Campeonato do Mundo em 2023.

Marc Márquez não tem adversários a temer

Não consigo ver o que se passa na cabeça de Marc Márquez. Mas tenho seguido de perto a sua carreira nos GPs desde o seu primeiro minuto com a KTM no Campeonato do Mundo de 125cc e posso colocar-me no seu lugar.

Posso nunca ter visto Mike Hailwood correr, mas vi de perto pilotos excepcionais como Agostini, Read, Sheene, Cecotto, Roberts, Spencer, Lawson, Doohan, Rossi, Stoner e Lorenzo. Mas nunca pude ver um piloto de motas tão obcecado, talentoso, ansioso por treinar, com fome de ganhar, ambicioso e combativo como o #MM93.

Diz-se que Hailwood fez milagres, mesmo com material não competitivo, e ele ganhou essa reputação com razão. Outras estrelas tinham motas por vezes superiores, também Rossi, pelo menos com a Aprilia (125 e 250) e depois com a Honda (500 e 990 cc).

Claro, Marc Márquez não teve uma carreira perfeita. Em 2011, perdeu o título de Campeão do Mundo de Moto2 para Stefan Bradl devido ao facto de ter assumido riscos sem precedentes. A bandeira preta em 2013 em Phillip Island (desrespeitando a paragem obrigatória para a troca de pneus) e o desempenho no confronto de Sepang em 2015 também não foram glórias, quando cedeu a vitória a Pedrosa para se vingar de Rossi. Em Termas de Río Hondo 2018 (com quatro penalizações em 40 minutos), o cabeça quente também perdeu o juízo.

Mas a extensa lista dos seus sucessos triunfantes supera estas escapadelas, para as quais o terceiro lugar no Indian Sprint não teria sido necessário hoje. E também no desporto automóvel, o génio e a loucura estão por vezes separados apenas por uma linha ténue.

Em todo o caso, há duas semanas, em Misano, fiz uma previsão arriscada: Marc Márquez vai correr pela Gresini Ducati em 2024. Mantenho-me fiel a essa previsão.

Os gestores de topo da Honda têm jurado desde o TT holandês em Assen, no final de junho, que não querem um piloto infeliz nas suas fileiras e também não vão forçar Marc a correr com a fraca Honda RC213V em 2024.

As recentes declarações do 59 vezes vencedor do MotoGP não sugerem que a carreira de Marc Márquez na Repsol Honda continuará em 2024.

E o desempenho de Marc Márquez no Circuito de Buddh provavelmente continuará a ser um destaque tão solitário quanto a vitória de Alex Rins em 20123 no Texas e o segundo lugar de Marc em 2022 em Phillip Island.

A última vitória de Marc num GP foi há dois anos e o seu último pódio num GP num domingo será em breve há um ano. No entanto, ele sabe que os pilotos da Ducati como Luca Marini (e também o irmão Alex Márquez) não lhe podem fazer frente com motos idênticas.

É por isso que estou convencido de que não vai fazer mais uma época com a Honda, que já lhe deu resultados deprimentes como um 17º e um 17º lugar, para além de inúmeras quedas e lesões durante os sprints.

Marc Márquez tem 30 anos, já gastou a sua pele para a Honda durante muito tempo e, por favor, pague por isso. Mas se ele quiser igualar ou superar as nove vitórias de Rossi no Campeonato Mundial, ele não pode mais esperar por um milagre da Honda.

No GP de Barcelona, Márquez perdeu 1,062 segundos para o melhor tempo na segunda sessão de qualificação. Nem mesmo o maior dos tolos pode acreditar que essa diferença possa ser recuperada para 2024.

Especialmente com figuras como Kuwata e Kokubo, que têm a impotência estampada nos seus rostos há quase quatro anos. Este ano, conseguiram a proeza de afundar um pouco mais a carroça do MotoGP na lama.

Hailwood, Agostini, Read, Lawson, Rossi, Stoner - todos eles se tornaram campeões do mundo na categoria rainha com marcas diferentes.

Marc Márquez pode lutar por vitórias e pódios na Gresini Ducati em 2024. Gigi Dall'Igna vai colocar a melhor Ducati GP23 possível na sua box. Hoje, a Ducati na Índia revelou que o caminho de Marc para a Gresini está aberto. E não há outro candidato desde que Franco Morbidelli foi revelado como a nova contratação da Pramac para 2024.

"Tenho estado a falar com os responsáveis da HRC desde Mugello", disse Marc Márquez hoje na Índia. "Tivemos uma reunião muito agradável nessa altura. Na Áustria tivemos outra conversa importante, num bom ambiente. Estamos a tentar encontrar a melhor solução para o projeto e para o futuro. Para o futuro da Honda e o meu. Esse é o principal objetivo."

Marc Márquez é inteligente e perspicaz. É por isso que ele está ciente: mesmo que haja alguns pontos brilhantes agora na Índia, ele está condenado na Honda mesmo em 2024.

Hoje, na Índia, fez uma declaração clara: "Sou muito inteligente e sei o que preciso e o que quero. Estou à procura da melhor solução para todos. Não apenas para mim. Porque não estou sozinho, somos uma equipa. Tenho de pensar em toda a gente, não só na minha equipa, mas também na Honda, no que fizemos juntos, onde estamos agora e para onde queremos ir. Na minha cabeça, o que penso é fixo. Mas uma decisão de tão grande alcance tem de ser bem pensada, não se pode tomar uma decisão de um dia para o outro. É um processo que leva tempo".

Do qual, aos 30 anos, ele não precisa: É uma mota que só ganha uma corrida de dois em dois anos.