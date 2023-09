Motegi, 1ère séance d'essais : Meilleur temps pour

Cinq jours après le GP d'Inde, la première séance d'entraînement du MotoGP a débuté sur le circuit Mobility Resort Motegi, long de 4,801 km (8 virages à droite, 6 virages à gauche, la plus longue ligne droite : 762 mètres). L'attention s'est portée non seulement sur les constructeurs japonais Honda et Yamaha, mais aussi sur le retour d'Alex Rins après trois mois et demi passés chez LCR Castrol Honda.

Le tour le plus rapide de Motegi est toujours de 1:43,790 min (166,5 km/h), réalisé en 2015 par la star Yamaha Jorge Lorenzo. Jack Miller a réalisé le meilleur tour en course en 1:45,198 min (164,2 km/h) lors de sa victoire sur la Lenovo Ducati 2022.

Après dix minutes, Pecco Bagnaia était en tête avec 1:45,631 min devant Martin, Viñales, Quartararo, Bezzecchi, Marc Márquez (+ 0,415 sec), Raul Fernández, Aleix Espargaró, Oliveira et Pol Espargaró. Alex Rins (LCR-Honda) a pris la 19e place, à 2,379 sec.

Comme la piste de Motegi appartient au groupe Honda (tout comme Suzuka), les maîtres des lieux aspirent ici à un résultat respectable. C'est pourquoi pas moins de quatre châssis différents se trouvaient dans le box de Repsol-Honda, tandis que le LCR utilisait des cadres Kalex.

Chez Red Bull-KTM, Binder et Miller avaient deux châssis différents dans le box : l'un avec le cadre en treillis tubulaire habituel, l'autre avec le châssis en fibre de carbone que Dani Pedrosa avait conduit à une excellente quatrième place à Misano lors des courses et qui doit améliorer la traction de la roue arrière.

Première séance d'entraînement Moto2, Motegi, Japon, 29.9.

1 Chantra, Kalex, 1:50.477

2. Acosta, Kalex, + 0,140 sec

3. Salac, Honda, + 0,448 sec

4. Gonzalez, Kalex, + 0,536

5. Dixon, Kalex, + 0,744

6. Ogura, Kalex, + 0,749

7. Guevara, Kalex, + 0,774

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,818

9. Canet, Kalex, + 0,891

10e Roberts, Kalex, + 0,905

En outre :

12. Binder, Kalex, + 0,945

17. Lowes, Kalex, + 1,205

28. Agius, Kalex, + 2,644

30. Mattia Casadei, Kalex, + 4,013

Première séance d'entraînement Moto3, Motegi, Japon, 29.9.

1. Moreira, KTM, 1:57,560 (=147,3 km/h)

2. Munõz, KTM, 1:57,466, + 0,235 sec

3. Masiá, Honda, 1:57,495, + 0,235

4. Sasaki, Husqvarna, 1:57,735, + 0,475 sec

5e Nepa, KTM, + 0,485 sec

6. Holgado, KTM, + 0,496 sec

7. Alonso, GASGAS, + 0,513 sec.

8. Yamanaka, GASGAS, + 0,655 sec.

9. Bertelle, Honda, + 0,796 sec.

10e Deniz Öncü, KTM, + 0,851 sec