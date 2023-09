Motegi, 1a sessione di prove: Miglior tempo per

Cinque giorni dopo il GP d'India, la prima sessione di prove della MotoGP ha preso il via sul Mobility Resort Motegi, lungo 4,801 km (8 curve a destra, 6 a sinistra, rettilineo più lungo: 762 metri), con l'attenzione rivolta non solo ai costruttori giapponesi Honda e Yamaha, ma anche al ritorno di Alex Rins dopo tre mesi e mezzo al LCR Castrol Honda.

Il giro più veloce a Motegi è ancora 1:43.790 min (166,5 km/h), realizzato nel 2015 dalla star della Yamaha Jorge Lorenzo. Jack Miller ha stabilito il giro più veloce in gara in 1:45.198 min (164,2 km/h) nella sua vittoria sulla Lenovo Ducati 2022.

Dopo dieci minuti Pecco Bagnaia era in testa con 1'45.631" davanti a Martin, Viñales, Quartararo, Bezzecchi, Marc Márquez (+0.415"), Raul Fernández, Aleix Espargaró, Oliveira e Pol Espargaró. Alex Rins (LCR-Honda) segue al 19° posto con un distacco di 2,379 secondi.

Poiché la pista di Motegi appartiene al gruppo Honda (come Suzuka), i piloti di casa desiderano un risultato di tutto rispetto. Ecco perché Repsol-Honda aveva non meno di quattro telai diversi ai box, oltre a LCR con telai Kalex.

La Red Bull-KTM aveva due telai diversi ai box per Binder e Miller: uno con il solito telaio a traliccio in acciaio, l'altro con il telaio in fibra di carbonio che Dani Pedrosa ha portato a un eccellente quarto posto a Misano e che dovrebbe migliorare la trazione della ruota posteriore.

Prime prove Moto2, Motegi, Giappone, 29.9.

1° Chantra, Kalex, 1'50.477

2° Acosta, Kalex, + 0,140 sec.

3° Salac, Honda, + 0,448 sec.

4° Gonzalez, Kalex, + 0,536 sec.

5° Dixon, Kalex, + 0,744

6° Ogura, Kalex, + 0,749

7° Guevara, Kalex, + 0,774

8° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,818

9° Canet, Kalex, + 0,891

10° Roberts, Kalex, + 0,905

Inoltre:

12° Binder, Kalex, + 0,945

17° Lowes, Kalex, + 1,205

28° Agius, Kalex, + 2.644

30° Mattia Casadei, Kalex, + 4.013

Prime prove Moto3, Motegi, Giappone, 29.9.

1° Moreira, KTM, 1:57.560 (=147,3 km/h)

2° Munõz, KTM, 1:57.466, + 0,235 sec.

3° Masiá, Honda, 1:57.495, + 0,235

4° Sasaki, Husqvarna, 1:57.735, + 0,475 sec.

5° Nepa, KTM, + 0,485 sec.

6° Holgado, KTM, + 0,496 sec.

7° Alonso, GASGAS, + 0,513 sec.

8° Yamanaka, GASGAS, + 0,655 sec.

9° Bertelle, Honda, + 0,796 sec.

10° Deniz Öncü, KTM, + 0,851 sec.